Elezioni, Arfelli e Mingozzi (Pri): "In via Maggiore servono soluzioni per traffico, parcheggi"

I candidati del Partito repubblicano Federica Arfelli (indipendente) e Giannantonio Mingozzi hanno incontrato esercenti e cittadini di via Maggiore e raccolto alcune problematiche da affrontare che riguardano in particolare traffico, parcheggi e delimitazioni per scarico-merci necessarie per attività che ne sono sprovviste.

Federica Arfelli, titolare di un pastificio in zona, ha ricordato che nella confluenza di via Canalazzo con via Maggiore "vi è l'esigenza di rimuovere una segnaletica da tempo provvisoria in mezzo alla carreggiata che crea difficoltà di transito, mentre vanno indicate le ciclabili che in alcuni tratti, proprio perchè non ben segnalate, vengono scambiate per corsie aperte alle automobili con tentativi di accesso molto pericolosi; incontrando alcuni esercenti di via Maggiore ci siamo poi resi conto - sottolinea la candidata dell'Edera - che alcune attività commerciali sono sprovviste di apposite segnalazioni di sosta temporanea per carico e scarico merci, che abbiamo doverosamente segnalato ai competenti uffici comunali del traffico".