Elezioni, arriva anche Matteo Renzi per sostenere "Ravenna in campo"

Lunedì alle 13 Matteo Renzi torna a Ravenna. L'appuntamento è al BBK di Punta Marina Terme (lungomare C. Colombo, 171), per un appuntamento pubblico e aperto a tutti gli interessati per presentare il libro "ControCorrente", edito da Piemme. Un testo ricco di aneddoti e retroscena, ma soprattutto la narrazione nei dettagli dell'operazione politica che ha portato alla caduta del Governo Conte e alla nascita del Governo Draghi. "Non è solo un libro, ma anche la testimonianza di un atto di coraggio compiuto da pochi contro il parere di tanti per dare all’Italia una guida autorevole, stimata e capace come Mario Draghi", commenta il deputato romagnolo Marco Di Maio, promotore dell'evento che sarà l'occasione anche per commentare i principali fatti di attualità politica nazionale e, ovviamente, anche una riflessione sulle elezioni comunali di Ravenna in cui Italia Viva - il partito di Matteo Renzi - è impegnato con la lista "Ravenna in campo".