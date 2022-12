Nel 2023 Bagnara elegge il nuovo sindaco, Riccardo Francone annuncia: "Non mi ricandido"

In primavera Bagnara di Romagna sarà chiamata al voto per eleggere il proprio sindaco e rinnovare il consiglio comunale. L'attuale primo cittadino, Riccardo Francone - rieletto nel 2018 per un secondo mandato - ha deciso di "passare il testimone", anche se nei piccoli paesi fino a 5000 abitanti è possibile correre per un terzo mandato.

"Per gli elettori sembrano forse tempi ancora lunghi, ma per chi lavora ad un progetto amministrativo per un mandato di 5 anni sono invece i tempi opportuni per operare delle scelte - spiega Francone - Sono in consiglio comunale ormai dal 2004, prima in minoranza e dal 2009 in maggioranza, momento a partire dal quale sono stato vicesindaco fino al 2012, poi, con enorme sofferenza, per sei mesi sindaco facente funzione per la morte improvvisa di Angelo Galli, sindaco e figura a me e a tutti carissima, e infine sindaco dal 2013 ad oggi e fino a primavera 2023. Sono stati anni meravigliosamente complessi e faticosi, che mi hanno spinto quotidinamente a crescere e rinnovare il mio servizio e la mia responsabilità giorno dopo giorno, in tanti giorni belli e ricchi di soddisfazioni, ma anche in tantissimi giorni difficili in cui con cuoriosa creatività si sono susseguiti ostacoli da superare".

"Ora si avvicina il tempo di un passaggio di testimone, non forzato per legge, ma a Bagnara di ottime persone che amano il paese e che hanno voglia di impegnarsi ce ne sono ancora per fortuna e altre potrebbero scoprire, nei prossimi mesi, la voglia di impegnarsi politicamente per il nostro paese e mettere alla prova i loro talenti e le loro competenze - annuncia il sindaco uscente - Si avvicina il tempo in cui tirare le fila di quel che si è riusciti a fare e di quel che non si è riusciti a portare a termine, complici tempi e anni davvero complicati, ma anche dei progetti che sarebbe bello confermare e rilanciare e di quelli che, col passare del tempo, sono stati superati e vanno rivisti, con il contributo di nuove idee ed energie, assegnando nuove priorità emerse nel tempo e per questo lavorerò ancora con energia insieme al gruppo di Vivi Bagnara, che ringrazio sempre, e che si sta rinnovando e ampliando, ma non come candidato".

"Qualche volta, con un tono amichevole o con un tono sarcastico, qualcuno nei momenti di diffcoltà mi ha detto "hai voluto la biciletta, ora pedala"... Beh sì, la bicicletta l'ho volentieri e convintamente cercata, altrimenti non mi sarei candidato, ma soprattutto ho cercato di tener fede all'impegno di pedalare sotto il sole o in tempi di burrasca e ancora per qualche mese su quel sellino ci sarò io, con orgoglio e spirito di servizio - conclude Francone - Ma la prossima primavera, quando sarà il momento, sarò lieto, anche se con un pizzico di nostalgia, di poter vedere in sella un nuovo sindaco e un nuovo consiglio che compiranno questa scelta di servizio per il nostro futuro di cittadini bagnaresi!".