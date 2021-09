Elezioni, banchetto in piazza e un video per sostenere il Partito Comunista

Ferri sarà presente sabato 18 in piazza Zaccagnini angolo via Cassino dalle ore 9 alle ore 12 al banchetto elettorale per rispondere alle domande dei cittadini

Il programma elettorale del Partito Comunista Federazione di Ravenna e del suo candidato sindaco, Lorenzo Ferri, è stato sintetizzato in un video con il contributo del rapper militante Dedo. "No al patto di stabilità voluto dalla UE che soffoca i comuni, No alle privatizzazioni ed alle esternalizzazioni, nessun accordo con i partiti che appoggiano la Nato e i banchieri della UE. Taglio delle tasse ai redditi bassi, deciso aumento per quelli alti e altissimi, case popolari, sicurezza sul lavoro, trasporti pubblici, piste ciclabili, alcuni dei punti del nostro programma".

Nell'occasione sarà anche possibile acquistare delle bottiglie di Sangiovese imbottigliato per i 100 anni della nascita del Partito Comunista.