Elezioni, Bertolino si candida a sindaco con Alleanza di Centro: "Capovolgeremo il vecchio modo di fare politica"

Un altro candidato sindaco scende in campo a Ravenna. Sabato pomeriggio è stato presentato il candidato della lista Alleanza di Centro per le prossime elezioni amministrative, Mauro Bertolino. Oltre a Bertolino erano presenti Andrea Martino, coordinatore dei giovani, Elisa Guerra, coordinatrice provinciale, e Silvia Casadei, corrdinatrice della sezione animalista.

L'aspirante primo cittadino ha spiegato come il progetto nasca per "capovolgere anche su Ravenna la vecchia metodologia di fare politica che cala sulle teste dei cittadini le scelte compiute nelle stanza segrete. Bisogna invece - dice Bertolino - compiere scelte in piena sinergia con la cittadinanza e in questa ottica riceviamo ogni giorno decine di istanze da parte della popolazione di Ravenna, sia dalla città, ma sopratutto dal forese che paradossalmente è sempre stato il fortino dell'attuale amministrazione. In questo percorso di confronto abbiamo acquisito persone che sono diventate parte attiva del nostro progetto e saranno anche presenti nella lista".

"Tante persone ci hanno chiesto di presentare una lista per avere un punto di riferimento e qualcuno finalmente da votare con giusta coscienza, e noi umilmente lo stiamo facendo - ha detto il candidato - Il nostro obiettivo non è la poltrona a breve termine, ma il progetto a lunga distanza, e infatti abbiano lanciato anche il movimento giovanile per dare continuità al nostro progetto. Altra sezione importante del nostro progetto è quella animalista, nata per portare avanti tutte quelle richieste che arrivano dal mondo del volontariato che non trova nell'amministrazione attuale uNa spalla valida per operare".

Foto Massimo Argnani