Elezioni, Buonguerrieri (FdI)attacca De Pascale: "Strumentalizza l’alluvione per il voto. Presto i rimborsi dei mobili"

“Con quale coraggio il PD continua a strumentalizzare una tragedia come l’alluvione per calcolo elettorale. Con che faccia De Pascale si presenterà davanti ai cittadini sapendo che la colpa dei danni è soprattutto legata all'incuria con cui il PD ha gestito il rischio idrogeologico del territorio?”. Così afferma Alice Buonguerrieri, deputata e presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, per l’iniziativa del Partito Democratico, che porterà in piazza a Lugo giovedì 6 giugno il tema dei ristori nell’ambito di un comizio a favore della candidatura a sindaca di Elena Zannoni.

“Il Governo Meloni sinora ha mantenuto tutti gli impegni assunti rimborsando il 100% delle somme urgenze, stanziando oltre 3,5 miliardi per la ricostruzione pubblica e oltre 2 miliardi per quella privata e, cosa mai fatta da nessuno in passato, sta stanziando somme anche per il rimborso forfettario dei beni mobili danneggiati dalla alluvione – sostiene Buonguerrieri – azioni straordinarie poste in essere in tempi record che testimoniano l’attenzione al nostro territorio da parte dell’esecutivo”.

"Oltre 6,5 miliardi di euro finalizzati sulla Romagna, pari, per dare una misura, pressoché al costo del taglio del cuneo fiscale a livello nazionale. Stanziamenti di cui non ci sarebbe stata necessità", precisa Buonguerrieri, “se la sinistra, che governa l’Emilia-Romagna da cinquant’anni, avesse messo in sicurezza il territorio. La verità è che puntano il dito sul Governo per non dover rendere conto ai cittadini di decenni di malagestione. Non a caso Bonaccini scappa in Europa sperando che, nascondendosi 5 anni a Bruxelles, gli alluvionati dimentichino le sue responsabilità, come gli infiniti ritardi della piattaforma Sfinge”. Speranza vana, commenta la parlamentare: “la gente è stufa del gioco delle tre carte della sinistra, che protesta per l'assenza di risorse per poi scoprire che le risorse ci sono ma i sindaci dei Comuni a guida PD non sono in grado di spenderli. L’Emilia-Romagna merita amministratori che stiano negli uffici tecnici a lavorare, non in piazza a gridare”, conclude Buonguerrieri.