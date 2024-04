Elezioni a Castel Bolognese, inaugurata la sede del comitato del candidato sindaco Minardi

Domenica a Castel Bolognese si è tenuta l'inaugurazione della nuova sede del Comitato elettorale del candidato sindaco Vincenzo Minardi e della lista civica CambiAMO Castello, per la coalizione di centrodestra. L'evento ha avuto luogo alle 12.00 nella centrale Via Emilia Interna, al civico 157. Erano presenti la senatrice Marta Farolfi di Fratelli d’Italia, la deputata Rosaria Tassinari di Forza Italia, la segretaria comunale della Lega Roberta Conti e il segretario di Area Liberale Gabriele Padovani, che hanno evidenziato l'importanza strategica di questa candidatura all'interno dell'ambito politico locale.

Il candidato sindaco, ha tracciato le linee programmatiche della lista CambiAMO Castello. "Un paese che non lascia indietro nessuno, è il principio che ha guidato il nostro lavoro nella definizione di idee e progetti racchiusi nel programma che la nostra squadra si impegna a portare avanti e che verrà presentato nelle prossime settimane. Garantire per tutti e tutte un’alta qualità della vita è il nostro impegno principale, mettendo al centro la famiglia, le persone, la loro dignità, le necessità e la tutela del territorio dove viviamo. Rinnoviamo il nostro impegno nei confronti di una terra che è stata colpita dai devastanti eventi alluvionali, investendo nella prevenzione idrogeologica e idraulica", spiegano dalla lista.

"Abbiamo attraversato anni difficili e strazianti: una gestione disastrosa del lungo periodo pandemico, una situazione economica nazionale in cui la povertà è fattore allarmante, eventi climatici che, a causa di una cronica incuria da parte del governo locale di centro sinistra, sono stati devastanti, per questi motivi ci sentiamo pronti a assumerci la responsabilità di continuare il nostro progetto e a metterci in gioco per fare la nostra parte per contribuire ad una comunità in cui il benessere in tutte le sue forme non sia appannaggio di pochi ma sia diritto di tutti e tutte. La nostra squadra è pronta - annuncia la lista del centrodestra - Il Comitato Elettorale diventerà un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla campagna elettorale, offrendo un luogo di aggregazione e di confronto".

Non solo un punto di coordinamento politico, ma anche uno spazio aperto alla cittadinanza, con l'organizzazione di incontri, dibattiti e momenti di confronto su temi di interesse comune. La sede del comitato sarà n luogo a disposizione dei cittadini, un punto d’ascolto. È previsto che la sede del Comitato sia aperta tutti i giorni della settimana, per favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini nel processo decisionale e nell'elaborazione delle politiche locali.