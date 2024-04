Elezioni a Cervia, la 'passione' di Missiroli guida il centrosinistra: "Turismo, welfare e amore per la città"

Amore per la città, rilancio del turismo e del sistema welfare per rendere Cervia ancora più bella. Sono questi alcuni dei principali elementi sottolineati dal candidato sindaco del centrosinistra a Cervia, Mattia Missiroli. 42 anni, Missiroli è architetto di professione, ha ideato e realizzato progetti anche nel campo del turismo esperienziale ed è da sempre fortemente impegnato sui temi della sostenibilità ambientale ed energetica. Il candidato sostenuto da Partito Democratico, Pri, Azione, Italia Viva, +Europa, Lista Gianni Grandu, Alleanza Verdi-Sinistra e lista civica Coraggio e Innovazione, ha però alle spalle anche esperienze istituzionali in consiglio provinciale e come presidente del consiglio di zona della sua Castiglione di Cervia.

In vista delle elezioni di giugno, abbiamo fatto qualche domanda al candidato sindaco.

Perché ha deciso di candidarsi?

Perché amo profondamente la mia città e mi piacerebbe poterla migliorare, fare qualcosa per gli altri e per la nostra comunità. Ho come indole, trasformata poi nel mio lavoro di architetto, quella di studiare, analizzare i problemi e le opportunità per poi trovare soluzioni e progetti per migliorare le cose, renderle più belle o crearne di nuove. Vorrei mettermi a disposizione dei miei concittadini con questo spirito.



Cosa porterebbe delle sue diverse esperienze, politiche e non, nel governo della città, se venisse eletto?

La prima cosa è la passione, la dedizione e l’impegno, nonché anche un sano spirito d’iniziativa, insieme a concretezza e fantasia nel trovare soluzioni o mettere in campo nuovi progetti. Per fare questo serve ascolto, confronto, studio, gioco di squadra cose che mi appartengono e che ho imparato sia nella vita professionale che sportiva.

Quali sono secondo lei le priorità da portare avanti e le criticità maggiori da risolvere?

I temi sono tanti, da quelli grandi a quelli piccoli e dobbiamo riorganizzarci per cercare di affrontarli tutti. Dopo anni complessi per le tante emergenze e situazioni impreviste, partiamo da una solida realtà che è la forza della nostra comunità. Ora sono convinto possiamo tracciare insieme una direzione chiara verso cui lavorare tutti, un progetto di città che guardi all’economia, al turismo, ai servizi e alla qualità della vita dei nostri concittadini. Tra i principali temi d’affrontare, vi è certamente il rilancio del turismo, che ci ha visto perdere troppe presenze, dobbiamo puntare su promo commercializzazione, grandi eventi; nuovi prodotti esperienziali da proporre, diversificando gli strumenti per i rispettivi target delle nostre 4 località. Il Comune deve tornare a essere un alleato di chi vuol fare impresa in modo positivo e corretto. L’altra grande priorità riguarda a mio avviso la necessità di garantire la possibilità alle giovani famiglie o ai lavoratori, soluzioni abitative accessibili per costruirsi un futuro, mantenendo e dove serve migliorando i servizi di welfare, nidi, scuole, sport. Su questo versante dobbiamo guardare con particolare attenzione ai nostri quartieri del forese. Il terzo elemento, è certamente quello di ritrovare maggiore cura e amore per la nostra città, dalle strade al verde, su questo ultimo punto vogliamo tornare a lavorare con lungimiranza, per mantenere e accrescere il nostro patrimonio ambientale e verde urbano.

C'è anche un tema nazionale che sarà centrale per il futuro di Cervia: quello delle concessioni balneari. Qual è il suo pensiero su questo aspetto?

La gestione della direttiva Bolkestein è stato un vero disastro da parte della politica; tra mancanze di studio prima e illusioni dopo. Da questa applicazione temo per la nostra Romagna, più effetti negativi che benefici. Sto studiando già la norma perché ovviamente è un tema che interessa un pezzo fondamentale della nostra offerta turistica oltre che tante famiglie, cercheremo di fare il massimo per tutelare tutto il buono e il valore che hanno creato i nostri imprenditori balneari per la località.

Cervia dovrà anche portare avanti e finalizzare vari importanti progetti finanziati dal Pnrr. Tra i vari progetti quale la entusiasma di più?

Il PNRR è una grande opportunità da cogliere, la Giunta Medri e gli uffici sono stati molto bravi a candidare e vincere tanti progetti, che sono in rampa di lancio. Dal lungomare di Pinarella e Tagliata alla ciclovia più suggestiva intorno alle saline. Quest’ultimo progetto è certamente uno dei più interessanti per residenti e turisti, può davvero ricucire il territorio.

Quali sono le cose che la preoccupano di più nell’ipotesi di una vittoria del centrodestra?

Premetto che rispetto sempre gli avversari, chi non la pensa come me e chi si impegna per la propria comunità a prescindere dagli schieramenti. Il confronto è sempre una ricchezza. Temo però una destra locale troppo conservatrice e una possibile deriva dell’uomo solo al comando, mi pare inoltre di notare la mancanza intorno al candidato di una squadra con capacità amministrative all’altezza della sfida. Solo un “matto” penserebbe in un Comune di fare tutto da solo. Noi stiamo facendo una squadra forte, fatta di giovani ma anche figure di grande esperienza amministrativa, il giusto mix che potrà, se i cervesi ci daranno fiducia, fare un buon lavoro, sapendo subito dove intervenire, avendo proposte e un progetto di città.

Una novità, in vista della sfida elettorale, è il 'cambio di fronte' della lista civica Cervia Ti Amo, che dopo aver sostenuto in passato l'amministrazione di centrosinistra, ha annunciato che sosterrà il candidato di centrodestra Mazzolani. Come commenta questa vicenda?

Rispettiamo sempre tutte le scelte politiche di altri soggetti, abbiamo appreso inoltre dalla stampa della riflessione molto travagliata e divergente di numerosi esponenti di spicco della lista. Ha prevalso la scelta dei vertici di cambiare schieramento passando dal centro sinistra alla destra e ne prendiamo atto. La nostra è una alleanza seria e basata su valori e programma in comune, che certo non può avere logiche o valori diversi. Ovviamente restiamo sempre disponibili al confronto e al dialogo con tutti, pur nella diversità di opinioni.

Se fosse eletto, quale sarebbe la prima cosa che farebbe?

Sicuramente, fare una squadra forte e mettere mano alla macchina amministrativa. Sono elementi fondamentali per mettere a terra le azioni e le scelte. Seconda cosa incontrare anche l’altro candidato sindaco, perché se i cervesi mi daranno fiducia, voglio essere il sindaco di tutti e non certo di una parte sola.