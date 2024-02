Elezioni a Cervia, Alleanza Verdi-Sinistra sostiene Mattia Missiroli (Pd)

Alleanza Verdi-Sinistra di Cervia raggiunge un accordo, in vista delle amministrative 2024, con il candidato sindaco Mattia Missiroli che guiderà la coalizione di centrosinistra alle elezioni. La rete civica che riunisce Europa Verde e Sinistra spiega di considerare Missiroli g"arante dell’equilibrio della coalizione di centrosinistra - precisando che - si tratta tuttavia di un accordo elettorale e non politico. Alleanza Verdi-sinistra infatti non entrerà in Giunta né accetterà deleghe".

"L'accordo raggiunto si basa sulla condivisa iniziativa antifascista e sulla difesa dell'ordinamento costituzionale della nostra Repubblica parlamentare - spiega Alleanza Verdi-Sinistra - Un accordo importante frutto di un confronto in cui abbiamo posto come centrali e dirimenti alcune questioni che in questi anni ci hanno visto all’opposizione; questioni che ancora oggi presentano profonde criticità e sulle quali intendiamo lavorare senza sconti all’interno della coalizione". Tra i temi fondamentali per l'alleanza ci sono il consumo di suolo "che a nostro parere dovrà via via essere azzerato", la tutela ambientale, la salvaguardia delle attività turistiche. "Poniamo quindi l’accento su una rinnovata e adeguata programmazione del territorio, che tenga conto tra le altre cose della progressiva erosione delle nostre coste. Per questo abbiamo chiesto anche particolare attenzione alla messa in sicurezza del territorio, e richiesto la programmazione di casse di espansione in caso di nuove alluvioni".

"A fronte di queste considerazioni, abbiamo inoltre ribadito la nostra contrarietà ad opere impattanti come il rigassificatore previsto a Ravenna - prosegue Alleanza Verdi-Sinistra - È nostra volontà poi farci portatori in consiglio comunale di una riflessione sui temi del volontariato e della promozione della salute e del benessere psicologico degli individui; questioni per noi centrali sempre e ancora di più dopo la pandemia, la crisi economica e l’alluvione. Ci impegneremo per questo a farci promotori di politiche che mirino alla prevenzione primaria e al rafforzamento della sanità pubblica, unitamente alle politiche per il diritto alla casa, quindi alla promozione dell’edilizia popolare".