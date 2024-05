Elezioni a Cervia, Fratelli d'Italia presenta la lista a sostegno di Mazzolani

Oggi nella sede elettorale di Via Nazario Sauro, Fratelli d'Italia ha presentato la lista a sostegno del candidato sindaco Massimo Mazzolani. "Una squadra che rappresenta l’espressione del territorio con professionalità in vari settori, che vanno dal mondo dell’imprenditoria, dell’artigianato, dello sport, dell’associazionismo fino al sociale e alla sicurezza", affermano dal partito.

Annalisa Pittalis portavoce e capolista di FDI sottolinea l’impegno e la volontà dei candidati ad essere al servizio della città sostenendo il programma del candidato Massimo Mazzolani: “Per la nostra Cervia occorre un nuovo pensiero, che nasce dall’incontro con i cittadini e che dia risposte alle criticità ormai consolidate da anni”. La Senatrice Marta Farolfi nel dare avvio alla campagna elettorale di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “Sono oggi qui per il mio sostegno convinto ai candidati di Fdi, che compongono una lista qualificata e che rappresenta tutti i rami della società civile. Ringrazio la capolista Annalisa Pittalis per l'ottimo lavoro. La lista di Fdi sarà trainante e decisiva per il successo che è nell'aria di in futuro, straordinario sindaco come Massimo Mazzolani”.

La lista è composta da: