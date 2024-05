Elezioni, a Cervia arriva Salvini. Missiroli (Pd): "Oltre alle promesse porti impegni seri e risorse"

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale per le amministrative dell'8 e 9 giugno a Cervia, dove domenica pomeriggio, è atteso il vicepremier e ministro alle infrastrutture, nonché leader della Lega, Matteo Salvini, che sarà protagonista di un incontro alla sede del comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra Massimo Mazzolani. Una visita in qualche modo attesa anche dal candidato sindaco del centrosinistra, Mattia Missiroli che si rivolge proprio a Salvini: "Visto che conosce la città, essendo spesso nostro ospite in estate, vorrei chiedere a lui ed al Governo 3 impegni per la nostra città".

La prima richiesta di Missiroli al ministro è "migliorare la Strada Statale SS16 da Cesenatico a Ravenna, il Comune la sua parte con le rotonde agli accessi direi l’abbia fatta, ora tocca ad Anas ed al Governo che ha le competenze su quella strada statale. Prevedere anche un adeguato finanziamento per migliorare i collegamenti stradali per Cesena e Forlì ed il raddoppio della ferrovia Ravenna-Rimini che sarebbe molto utile per i turisti e residenti".

Il candidato dem chiede anche di "garantire un’apertura più ampia del posto di polizia estivo di Pinarella (non solo per due mesi scarsi) ed inviare più uomini delle forze dell’ordine nel periodo estivo - e inoltre di - attivare il suo Governo per gestire la questione Bolkestein in modo ordinato, tutelando le imprese locali, non come fatto fino ad ora dove abbiamo 200 imprese nel limbo e nell’incertezza. Vista anche la triste ricorrenza dell’alluvione, di prevedere per gli indennizzi anche i mobili che ora solo esclusi.” “Spero - conclude Missiroli - ci siano impegni seri per Cervia e non solo spot elettorali, foto con Mazzolani o promesse poi disattese come, caso emblematico, sulla Bolkestein”.