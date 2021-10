Elezioni, De Pascale stravince, centrodestra deluso. 3 seggi a Fratelli d'Italia, uno ai 5 stelle

La coalizione di De Pascale ottiene 22 seggi in consiglio comunale, quella dello sfidante Donati 6. Rieletti anche Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna) e Alberto Ancarani (Forza Italia)

Michele de Pascale fa il 'bis' e stravince alle elezioni comunali 2021, riconfermandosi sindaco di Ravenna. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto ben 39.030 voti, il 59,47% delle preferenze. Lunga la distanza con il candidato che fin dall'inizio è parso l'unico che avrebbe potuto dare del filo da torcere a de Pascale, Filippo Donati, che ha conquistato solo 14.742 voti (il 22,46% del totale). La divisione del centrodestra, che non è riuscito a presentarsi compatto alle elezioni, non ha pagato.

Terzo posto per il decano dell'opposizione, candidato sindaco per la quarta volta, Alvaro Ancisi con 3300 voti (5,03%). Seguono poi Veronica Verlicchi con 2536 voti (3,86%), Alberto Ancarani con 2167 voti (3,3%), Emanuele Panizza con 1897 voti (2,89%), Alessandro Bongarzone con 556 voti (0,85%), Gianfranco Santini con 491 voti (0,75%), Lorenzo Ferri con 435 voti (0,66%), Mauro Bertolino con 324 voti (0,49%) e Matteo Rossini con 152 voti (0,23%).

Un dato per cui verranno ricordate queste elezioni a Ravenna, oltre che per l'enorme numero di candidati sindaco, candidati consiglieri e liste, è anche la scarsa affluenza alle urne: ha votato appena il 54,08% degli aventi diritto al voto, poco più di uno su due. Alle scorse elezioni comunali, 5 anni fa, la percentuale fu del 61,28%. Il calo è quindi di 7 punti percentuali.

I seggi

La coalizione di De Pascale ottiene 22 seggi in consiglio comunale: 15 al Pd, 2 alla lista de Pascale sindaco, 2 a Ravenna Coraggiosa, 2 al Partito repubblicano italiano e uno al Movimento 5 stelle, che entra così in consiglio comunale dopo l'assenza del 2016. La coalizione dello sfidante Donati ottiene invece 6 seggi: 3 a Fratelli d'Italia, 2 alla Lega e uno alla lista Viva Ravenna. Rieletti in consiglio anche Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna) e Alberto Ancarani (Forza Italia), che torneranno a sedere tra i banchi dell'opposizione.

Le reazioni dei candidati

"Questo risultato ci dà una responsabilità enorme: quella non solo di continuare a governare la nostra città in un momento molto importante, ma anche quella di aver ricevuto un'enorme iniezione di fiducia - commenta soddisfatto Michele de Pascale - Una vittoria netta con 11 candidati a sindaco, quindi ha un peso ancora più rilevante, e quindi sentiamo molto il peso della responsabilità. E' stata una campagna elettorale corretta, senza colpi sotto la cintura, e questo è il preludio di una positiva collaborazione che ci sarà nel prossimo consiglio comunale dove lavoreremo con tutti. Abbiamo un programma chiaro e questo ci aiuterà anche a governare. C'è una bellissima affermazione che ci tocca nel profondo e ci emoziona moltissimo. Vorrei dedicare questa vittoria a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato qui nel mio comitato, per molti era la primissima esperienza e hanno dato uno sguardo di futuro alla nostra città. Segnatevi i loro nomi e cognomi, perchè sentirete molto parlare di loro nei prossimi anni. Domani sera faremo festa e da dopodomani si continua a lavorare".

"Abbiamo quello che vi meritate - ha commentato laconico lo sfidante del centrodestra Filippo Donati - Non ho nessun problema ad ammetere la sconfitta, si chiama democrazia... Nella sbornia post elettorale, peró, andrebbe considerato un dato preoccupante di disinteresse/abbandono del sacro diritto a votare".

"In bocca al lupo Ravenna. Ne abbiamo un gran bisogno - commenta la candidata della Pigna Veronica Verlicchi - Congratulazioni al “vecchio” sindaco che grazie al sistema resta in sella e incassa pure il successo di avere ottenuto un’ampia astensione, che ha stroncato tutti i suoi oppositori. Di sicuro non ci aspettavamo un risultato così basso. I dati di altri confermano quanto abbiamo sempre creduto: una certa parte dell’opposizione é sostenuta dallo stesso Pd, che pur di rimanere incollato alla poltrona ha sfoderato tutte le sue armi. Ma noi restiamo lì, presenti e pronti a lavorare come abbiamo sempre fatto".

"È triste che un sindaco venga eletto con la metà della città che non ha votato, e quindi in realtà con un 30% di aventi diritto al voto, ovvero rappresenterà solo un terzo dei Ravennati - aggiunge Mauro Bertolino di Alleanza di Centro - Il voto va letto dall'interno al di là delle coalizioni. Il nostro progetto di Alleanza di Centro è partito e ci siamo lasciati alle spalle parecchie liste. Per noi è un'ottima partenza".

"Il risultato del polo civico-popolare, costruito con Ancisi e Lista per Ravenna nell’ultimo anno, sia la conferma del buon lavoro svolto affianco alle tante famiglie ravennati che ci hanno chiesto ascolto e rappresentanza concreta a Palazzo Merlato - commenta Mirko De Carli, consigliere del Popolo della Famiglia - Siamo stati capaci di raggiungere due importanti traguardi: essere la terza forza politica della città e riportare in Comune Alvaro Ancisi che potrà continuare a essere il portavoce di tante istanze troppo spesso dimenticate dai partiti nazionali occupati più a logiche di comunicazione che di sostanza. Esprimo un vivo ringraziamento agli elettori che ci hanno dato fiducia, in una tornata elettorale segnata da un forte astensione che deve necessariamente farci riflettere. Il Popolo della Famiglia? Credo che i nostri militanti debbano essere fieri del fatto che, a differenza di cinque anni fa, la lista sia stata presente alla competizione elettorale e che abbia dato il suo contributo fuori dalle coalizioni tradizionali portando il sapore delle proprie battaglie valoriali in una coalizione che nasce dal grande lavoro fatto nel territorio comunale in questi anni. Abbiamo pagato il prezzo di lavorare per la coalizione, come era giusto che fosse: ringrazieremo chi ci ha dato fiducia con un pizzata popolare la prossima settimana e poi ci concentreremo per portare (o riportare) nostre donne e uomini nelle circoscrizioni, dove già il nostro capolista Eugenio Dima ha fatto, in questi quasi cinque di presenza, un prezioso e fattivo lavoro”.

I risultati definitivi delle liste

Coalizione Michele de Pascale sindaco

Partito Democratico 22.740 voti (36,33%)

De Pascale Sindaco 3690 voti (5,89%)

Ravenna Coraggiosa 3360 voti (5,37%)

Partito Repubblicano Italiano 3250 voti (5,19%)

Movimento 5 Stelle 2443 voti (3,9%)

Ravenna In Campo 1226 voti (1,96%)

Ambiente E Territorio 667 voti (1,07%)

Voci Protagoniste 387 voti (0,62%)

Coalizione Filippo Donati sindaco

Fratelli D'Italia 5589 voti (8,93%)

Lega 5238 voti (8,37%)

Viva Ravenna 2804 voti (4,48%)

Coalizione Alvaro Ancisi sindaco

Lista Per Ravenna 2076 voti (3,32%)

Amici Animali 462 voti (0,68%)

Ravenna Per I Pensionati 173 voti (0,28%)

Lista Del Mare 167 voti (0,27%)

Il Popolo Della Famiglia 166 voti (0,27%)

Rinascimento Per Ravenna 137 voti (0,22%)

Coalizione Veronica Verlicchi sindaco

La Pigna 1210 voti (1,93%)

Forese In Comune 365 voti (0,58%)

Italexit 325 voti (0,52%)

Ravenna S'e' Desta 218 voti (0,35%)

Noi Per I Lidi 191 voti (0,31%)

Coalizione Alberto Ancarani sindaco

Forza Italia 1634 voti (2,61%)

Primavera Ravenna 381 voti (0,61%)

Emanuele Panizza sindaco

3V Verità Libertà 1848 voti (2,95%)

Alessandro Bongarzone sindaco

Rifondazione Comunista 547 voti (0,87%)

Gianfranco Santini sindaco

Potere al Popolo 462 voti (0,74%)

Lorenzo Ferri sindaco

Partito Comunista 411 voti (0,66%)

Mauro Bertolino sindaco

Alleanza di Centro 323 voti (0,52%)

Matteo Rossini sindaco

Riconquistare l'Italia 146 voti (0,23%)