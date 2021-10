Cala l'affluenza, alle urne poco più di 1 ravennate su 2: ecco dove si è votato di più

Seggi chiusi nel Comune di Ravenna per l'elezione del nuovo sindaco. In attesa di scoprire i risultati di candidati e coalizioni si può già fare una prima analisi del voto basata sull'affluenza alle urne, che a Ravenna si attesta al 54,08%. Un dato più basso di 7 punti percentuali rispetto alle amministrative di cinque anni fa, quando la percentuale dei votanti fu del 61,28% e si votò in un solo giorno.

Gli elettori chiamati al voto nelle 165 sezioni ravennati erano 124.926, di cui 64.610 donne e 60.316 uomini. Secondo i dati definitivi si sono presentati nelle cabine elettorali circa 67.469 votanti. La prima giornata alle urne si è chiusa con il 41,40% degli aventi diritto al voto ai seggi, dato che è salito poi al 54,08% nella giornata di lunedì fino alla chiusura del voto alle ore 15.

L'affluenza nelle sezioni ravennati: dove si è votato di più e di meno

Analizzando i dati dell'affluenza per singola sezione elettorale si scopre che, al termine della prima giornata di voto, sono tre sezioni del centro urbano ad aver raccolto le percentuali più alte di votanti. Si tratta della sezione 134 della Scuola Media "Don Minzoni" di Ravenna (52,50%), della sezione 159 sempre della Don Minzoni (52,18%) e della sezione 154 della Scuola Elementare "Battuzzi" di Ravenna (52,05%).

Hanno invece accolto pochi elettori nella prima giornata di voto la sezione 1 della Scuola elementare "Mordani" a Ravenna (15,32%), la sezione 96 della Scuola Elementare di Savio (16,76%) e la sezione 11 della Scuola Elementare di Lido Adriano (22,60%). Affluenza piuttosto fredda nell'area territoriale "del mare", ovvero quella che interessa i lidi ravennati, dove la percentuale più alta di elettori è stata raggiunta dalla sezione 106 della Scuola Elementare di Marina di Ravenna (41,06% nella sola giornata di domenica).

I candidati sindaco

Sono undici i candidati sindaco di Ravenna: Michele De Pascale (sostenuto da Pd, lista de Pascale sindaco, Movimento 5 stelle, Partito Repubblicano italiano, Ravenna Coraggiosa, Ambiente e territorio con Maiolini, Voci protagoniste, Ravenna in campo), Filippo Donati (sostenuto da Lega, lista Viva Ravenna, Fratelli d'Italia, gruppo Alberghini), Alberto Ancarani (sostenuto da Forza Italia, lista PrimaveRa), Alvaro Ancisi (sostenuto da Lista per Ravenna, Lista del Mare, Popolo della famiglia, Rinascimento per Ravenna, Ravenna per i pensionati, Amici animali), Veronica Verlicchi (sostenuta da La Pigna, Italexit, Ravenna s'è desta, Noi per i lidi, Forese in comune), Emanuele Panizza (sostenuto dal Movimento 3V), Mauro Bertolino (Alleanza di Centro per Ravenna), Lorenzo Ferri (Partito Comunista), Alessandro Bongarzone (Comunisti uniti), Gianfranco Santini (Potere al Popolo) e Matteo Rossini (Riconquistare l'Italia).

E’ eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (ossia il 50% + uno). Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia, si tornerà a votare per l’elezione diretta del sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati. Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.