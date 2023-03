Elezioni comunali 2023, Mattia Galli segue le orme del padre e si candida a sindaco

A Bagnara di Romagna i cittadini saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco alle elezioni comunali che si terranno il 14 e 15 maggio. Il primo cittadino uscente Riccardo Francone, rieletto nel 2018 per un secondo mandato, ha deciso di "passare il testimone" (anche se nei piccoli paesi fino a 5000 abitanti è possibile correre per un terzo mandato).

A candidarsi come suo successore nella lista civica Vivi Bagnara sarà Mattia Galli, presidente della Pro Loco e figlio del compianto primo cittadino del paese Angelo Galli, scomparso nel 2012. "Vivi Bagnara nasce nel 2009 come lista civica e conquista per la prima volta la possibilità di amministrare Bagnara di Romagna - si legge nel primo intervento del candidato sindaco - La nostra scelta, al di fuori dei partiti, nasce dalla necessità di unire diverse forze della società civile, prescindendo dalla opinione del singolo, per costruire un gruppo eterogeneo ma coeso, in grado di rappresentare le diverse anime della nostra piccola comunità. Non abbiamo alcun preconcetto nei confronti dei partiti politici nazionali, ma riteniamo di non stringere alcun accordo elettorale con loro".

"Nelle prossime settimane apriremo un punto d’ascolto ove chiunque possa esprimere le proprie opinioni e dare suggerimenti per la costruzione del programma, per il bene di Bagnara - continuano dalla lista - In quasi 14 anni sono stati portati a termine diversi progetti, alcuni che erano previsti dai nostri programmi, altri che sono nati e cresciuti nel corso dei mandati ricevuti, altri che hanno ancora bisogno di essere portati a termine, ma soprattutto quelli ancora da pensare e realizzare con voi. Per questo e per tanto ancora vi chiediamo la fiducia per la lista civica Vivi Bagnara alle amministrative nella primavera 2023".