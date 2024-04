Elezioni comunali, a Bagnacavallo aperte le candidature a scrutatore

In vista delle elezioni europee e amministrative dell’8-9 giugno, i cittadini di Bagnacavallo iscritti all’albo degli scrutatori possono dare la propria disponibilità alla nomina. Per candidarsi occorre compilare, entro domenica 12 maggio, una dichiarazione online, direttamente accessibile dall’home page del sito del Comune.

Le nomine da parte della Commissione elettorale comunale di Bagnacavallo avverranno venerdì 17 maggio alle 17 presso Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5. La riunione si terrà in seduta pubblica presso l’ufficio del capo settore Area servizi alla cittadinanza, al piano terra. La Commissione garantisce la nomina dei candidati per almeno il 25 per cento dei posti disponibili. Oltre agli scrutatori nominati (quattro per ognuno dei 19 seggi), si redigerà una graduatoria di scrutatori supplenti per eventuali rinunce. Lo scrutatore può rinunciare esclusivamente per gravi e comprovati motivi entro 48 ore dalla ricezione dell’atto di nomina, con una dichiarazione scritta.

Le operazioni ai seggi si terranno nei seguenti giorni e orari:

- sabato 8 giugno alle 9 costituzione del seggio e operazioni preliminari e dalle 15 alle 23 votazione;

- domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 votazione, a seguire scrutinio delle elezioni europee;

- lunedì 10 giugno dalle 14 scrutinio delle elezioni amministrative.

I compensi dei componenti del seggio elettorale non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. Ogni membro del seggio elettorale, qualora lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero a un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.

L’Area servizi alla cittadinanza ricorda infine che anche chi non è iscritto all’albo può comunicare all’ufficio elettorale la propria disponibilità ai fini di possibili sostituzioni dell’ultima ora.