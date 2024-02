Elezioni comunali, due incontri di 'Massa Lombarda Futura' per presentare il candidato Sangiorgi

Settimana di assemblee pubbliche di presentazione della candidatura per la lista del centrosinistra “Massa Lombarda Futura”. Due gli appuntamenti dove si presenterà al pubblico il candidato sindaco Stefano Sangiorgi: martedì 27 febbraio ore 20,45 al Centro di Quartiere di Fruges di Via E. Ricci 3 e giovedì 29 febbraio, ore 20,45 presso la Sala Zaccaria Facchini di Via Saffi 4 a Massa Lombarda. Entrambi gli incontri saranno aperti dal segretario comunale del Pd Alberto Carnelos, poi il sindaco uscente Daniele Bassi farà il punto sul quadriennio che ha governato 2019/2024 e, a seguire, la presentazione di Stefano Sangiorgi.

43 anni, spostato con due figli, imprenditore di una azienda di informatica con sede a Ravenna, massese dalla nascita, Sangiorgi è al momento presidente di Avis comunale di Massa Lombarda e dal 1999 è attivo nel volontariato. Ha 10 anni di assessorato nelle giunte precedenti con delega all’ambiente, protezione civile, digitalizzazione al suo attivo. Gli incontri sono aperti a tutti e saranno momento di ascolto e condivisione.