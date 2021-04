Elezioni comunali, il segretario Barattoni: "Bene l'apertura del M5S al dialogo, il Pd c'è per il confronto"

“L’apertura al confronto con le forze progressiste sul futuro del città da parte di Piccinini e Maiolini è una novità importante per il Partito Democratico. Oltre alla positiva esperienza di governo, la campagna elettorale congiunta e il buon lavoro della giunta di Faenza, il dialogo sempre più costruttivo in consiglio comunale a Ravenna sono fatti politici rilevanti e per noi importanti e che pongono le basi per un dialogo e un confronto": è la presa di posizione rispetto all'apertura del M5S in vista delle elezioni comunali tra cui quella di Ravenna.

Scrive Alessandro Barattoni, segretario provinciale PD Ravenna: "Per questo apprezziamo la volontà di cercare una visione comune sui temi dell'innovazione, mobilità sostenibile e transizione verso la decarbonizzazione che insieme a quello del lavoro e dell’occupazione e al rafforzamento del sistema sociosanitario sono alcuni dei più importanti sui quali vogliamo confrontarci con tutte le forze civiche e politiche disponili a sostenere insieme a noi la candidatura di Michele de Pascale.”