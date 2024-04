Elezioni comunali, la lista civica 'SiAmo Brisighella' candida Loris Naldoni: "Alla città serve un rilancio"

Sabato 13 aprile alle ore 16.00, presso la Sala Cicognani in via Fratelli Cardinali Cicognani 62 a Brisighella, si svolgerà il primo incontro pubblico del gruppo civico 'SiAmo Brisighella'. Il gruppo, spiegano, "nasce proprio con l’intento di recuperare il senso di comunità e di rimettere al centro le persone". Nato dall’iniziativa di Loris Naldoni - candidato sindaco della futura lista - e alcuni cittadini, nelle scorse settimane il gruppo, dopo un lavoro di approfondimento e di incontri, ha deciso di portare il proprio contributo in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno in una cornice civica.

Punto di partenza è la convinzione che Brisighella sia oggi chiamata ad un inevitabile rilancio di idee, di persone, di energie e progettualità. “In questi mesi – sottolinea il candidato sindaco Loris Naldoni – abbiamo intrapreso un bel percorso di ascolto, incontrando numerosi cittadini interessati a dare il loro contributo, di impegno civico o semplicemente di idee, al miglioramento della nostra Brisighella. Da questo percorso, che ha via via raccolto l’interesse di tanti cittadini anche per un impegno diretto, può nascere una lista civica formata da una squadra di persone competenti e ben inserite nel territorio. Una lista che intende dare voce a tutti i brisighellesi che hanno a cuore il nostro comune, la nostra comunità e il nostro futuro. Siamo convinti che oggi i tempi siano maturi per una proposta amministrativa civica che, superando anche i personalismi, metta in campo il miglior esempio di cittadinanza attiva e le migliori energie per ridisegnare il nostro futuro”.

"La campagna elettorale di SiAmo Brisighella sarà basata sulla collaborazione di tutti, al fine di condividere e integrare progetti e idee che nascono dalle esigenze dei brisighellesi - spiegano - SiAmo Brisighella si pone come obiettivo quello di rappresentare l’intera comunità, dal centro alle periferie, dai giovani, alle famiglie, agli anziani, partendo dalle molteplici esperienze e sensibilità portate da ciascun cittadino. Sarà una lista che mira a fare il bene del territorio e della comunità orientando il proprio operato ad ascoltare tutti i cittadini e ad agire nella massima trasparenza per aumentare sempre di più il livello di partecipazione e coinvolgimento che i cittadini hanno nei confronti del Comune, la casa di tutti. Punti qualificanti, che verranno elaborati in un programma nelle prossime settimane, saranno una rinnovata attenzione verso i cittadini e la comunità, verso i servizi alla persona, la cura e la valorizzazione del territorio, con particolare riguardo verso all’agricoltura e al turismo, capisaldi della nostra economia. SiAmo Brisighella inizia quindi il suo percorso in questo primo incontro con la comunità e lo fa adottando una formula innovativa di apertura, ascolto, dialogo costruttivo e partecipazione, al fine di valorizzare al meglio il contributo di tutti: cittadini, associazioni e forze politiche sensibili agli obiettivi che intendiamo perseguire. Auspichiamo una affiatata partecipazione e collaborazione della cittadinanza. Al termine dell’incontro, sarà offerto un rinfresco con associazioni e cantine del territorio".