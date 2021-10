Elezioni, il Movimento 5 stelle torna in consiglio comunale dopo 5 anni: "Un risultato per niente scontato"

L'alleanza col centrosinistra a Ravenna ha premiato i pentastellati, che in altre città erano invece alleati al centrodestra o correvano da soli

Il Movimento 5 stelle torna in consiglio comunale dopo 5 anni di assenza. L'alleanza col centrosinistra a Ravenna ha premiato i pentastellati, che in altre città erano invece alleati al centrodestra o correvano da soli. Il Movimento 5 stelle ha infatti ottenuto 2443 voti, il 3,9% del totale, nella coalizione del candidato sindaco Michele de Pascale. Il referente Igor Gallonetto, candidato alla carica di consigliere comunale, ha ricevuto 198 preferenze, il 42,04% di quelle attribuite dagli elettori ai pentastellati, guadagnandosi così un banco tra le file della maggioranza del consiglio comunale. Nelle precedenti amministrative il Movimento non aveva concesso il simbolo alla candidata sindaco Michela Guerra, che si presentò al voto con la lista CambieRà ottenendo 9.077 voti (12,74%).

“Un risultato per niente scontato, che ha visto premiato un progetto politico - commentano il senatore del M5S Marco Croatti e il capolista Gallonetto - come quello di una coalizione progressista, vaticinato da tempo dal presidente Giuseppe Conte. Con grande soddisfazione, il Movimento 5 Stelle torna ad essere rappresentato nel Consiglio Comunale ravennate dopo 5 anni di assenza. Una responsabilità che i cittadini ravennati ci hanno affidato e che vogliamo ripagare con grande abnegazione e senso delle istituzioni, del mandato ricevuto. Abbiamo dimostrato fin da subito di credere nel progetto e nella capacità di sintesi politica di Michele De Pascale, facendo sin dall’inizio parte di questa coalizione, con lealtà e spirito costruttivo. Siamo certi che sia la strada giusta per fare di Ravenna la grande città che merita di essere".