Elezioni comunali, scende in campo la squadra di de Pascale: chi sono i 32 candidati

Scende in campo la squadra di de Michele Pascale. Sono stati presentati lunedì pomeriggio, al Bizantina in Darsena, i 32 candidati e le candidate al consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative della lista civica 'de Pascale sindaco'. "Devo dire che sono rimasto molto colpito - ha commentato il sindaco - dall’ampissima disponibilità e voglia di partecipazione che ho trovato e che ho riscontrato dalle persone a cui mi sono rivolto. Candidarsi per il consiglio comunale è un gesto di grande generosità verso la propria comunità ed è un grande onore per me avere persone di qualità e di spessore umano e professionale che hanno deciso di candidarsi per una lista che porta il mio nome. Alla fine del mese di maggio avevamo già presentato il primo nucleo di sostenitori e firmatari della lista; molti di questi ad oggi sono nella lista di candidati, mentre altri continueranno a sostenere il nostro progetto civico. A questi si aggiungono dieci nomi che vanno a completare una lista di grandissima qualità. Sono persone che hanno l’ambizione di portare un contributo positivo alla propria comunità con proposte, idee, critiche e suggerimenti".

I candidati al consiglio comunale della lista civica de Pascale sindaco

Bondi Alessandro - Socio e CTO in GONET srl, Presidente del Comitato di Ravenna del Centro Sportivo Italiano, Vicepresidente di Cacciatori di Idee ODV e Consigliere presso la Pubblica Assistenza Città di Ravenna ODV.

Bosi Elena - ?impiegata di banca e promotrice della petizione per la realizzazione del Ravenna Bike Park.

Buonocore Davide - Dipendente Versais/Eni “risorse umane”.

Casadei Baldelli Vanni - Titolare di una azienda di impianti termoidraulici.

Cellarosi Catia - Commerciante co-titolare della gioielleria Cellarosi.

Chirico Adriana - Operatrice turistica.

Ciribolla Serena - Impiegata marketing e contabilità presso un'azienda operante nel settore della vendita e noleggio auto.

Comandini Carlotta - Digital Marketing Manager, laurea specialistica in comunicazione politica e sociale con curriculum in marketing e comunicazione d’impresa.

Damassa Federico - Medico di Medicina Generale a Ravenna e Medico di Continuità Assistenziale presso l’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale di Ravenna.

De Martinis Giuseppe - Dottore commercialista e revisore legale, ex Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna.

De Zordo Ricky - Gestore di uno stabilimento balneare a Marina di Ravenna.

Diagne “Billy” Mamadou - Presidente della cooperativa sociale Teranga e mediatore culturale.

Farfaneti Gianluca - Psicologo psicoterapeuta presso Dipartimento Salute Mentale U.O. Dipendenze Patologiche Asl Romagna.

Fiorini Deda - Social writer, storyteller, scrittrice e co-fondatrice del Teatro Accademia Marescotti – il circolo degli scrittori Urban Fabrica.

Flamigni Cesare - Ingegnere presso Marini Spa.

Franchi Fortunata - Titolare di un Servizio Educativo di Nido Privato.

Fronzoni Federico - Impiegato presso la casa di cura Santa Teresa, area Anziani.

La Corte Glenda - Ostetrica presso l’ospedale di Ravenna e consigliera dell'Ordine delle Ostetriche della Provincia di Ravenna.

Mazzini Carlo - Responsabile controllo di gestione di una società industriale, responsabile finanziario e direttore sportivo del circolo velico ravennate.

Pampanin Marianna - Avvocatessa e membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna.

Penserino Aurelio - Dipendente presso Rosetti Marino spa, ufficio trasporti e logistica.

Perini Daniele - Fondatore di AmareRavenna già consigliere comunale e provinciale.

Pizzola Giuseppe - Imprenditore nel settore informatico Legale Rappresentante e CEO Magicleader SRL, membro del Comitato Esecutivo del Distretto Informatico Romagnolo (DIR), membro del Comitato di Innovazione di Confindustria Romagna e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Biblio.For.Sport.ODV”.

Randi Annagiulia - Raccomandatario marittimo e amministratore delegato di una società che si occupa di logistica, spedizioni, trasporti e consulenza doganale che opera nel porto di Ravenna.

Roccafiorita Giuseppe - Avvocato.

Suprani Riccarda - Vicepresidente Nazionale Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere e Coordinatrice Progetto Inter istituzionale 'Salute e benessere nella scuola'.

Tarlazzi Serena - Impiegata in una cooperativa, settore assicurativo.

Tazzari Eleonora - Commerciante.

Tramonti Chiara - Rappresentante e socia al Darsenale.

Treossi Alice - Proprietaria di una merceria storica a San Pietro in Vincoli e Vicepresidente del Comitato Cittadino di San Zaccaria.

Voce Salvatore - Direttore responsabile del reparto di Urologia dell’Ospedale di Ravenna.

Zama Claudia - Dottore commercialista e vicepresidente fondazione parco archeologico.