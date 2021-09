Elezioni, Confcommercio incontra la candidata Verlicchi e la delegazione del Pri

Il Presidente Mauro Mambelli, assieme al Comitato di Presidenza Confcommercio Ravenna, ha incontrato la candidata a Sindaco Veronica Verlicchi e la delegazione del PRI ravennate. Assieme alla candidata Verlicchi erano presenti Ramiro Recine, Paola Pantoli e Roberto Ticchi; per il PRI erano presenti Eugenio Fusignani, Giannantonio Mingozzi, Alberto Gamberini e Guido Camprini.

In apertura il Presidente Mambelli ha illustrato il documento predisposto da Confcommercio Ravenna con le richieste dell’Associazione e inviate a tutti i candidati. Gli undici capitoli del documento riguardano: mobilità traffico ed infrastrutture; incentivi sulla fiscalità locale, sicurezza, centro storico, cultura, promozione turistica, lidi, aree pinetali e zone umide, forese, semplificazione, collegamenti, giovani imprese e transizione ecologica e ricadute per l’economia ravennate.

La candidata a Sindaco Veronica Verlicchi ha illustrato i punti del suo programma, in particolare si è soffermata sugli interventi strutturali di cui necessita Ravenna e che verranno finanziati attraverso la dismissione delle partecipazioni detenute dal Comune. Inoltre, il suo programma prevede tra l’altro il taglio delle imposte comunali (10%), la realizzazione della Ravegnana bis con un tracciato nuovo per 13 km più la riqualificazione delle strade esistenti, la riorganizzazione della macchina comunale, la diminuzione delle strisce blu con un aumento di quelle bianche, valorizzazione del centro storico e un assessorato dedicato al welfare.

Anche la delegazione del PRI ha illustrato i punti principali del suo programma elettorale, in particolare, tra l’altro, sgravi fiscali per le imprese, la costituzione di un assessorato al Centro Storico con una struttura tecnico-amministrativo e portafoglio, un adeguato piano parcheggi, la rivitalizzazione del centro storico e del forese. In particolare ci si é soffermati sulla sicurezza (e sul lavoro che è stato fatto in questi anni sul degrado) e l’installazione di 120 telecamere nel centro storico (a fine anno partirà il progetto anche per il forese). Infine, si è parlato di Omc e sui risvolti positivi della manifestazione sulle strutture ricettive, università, porto e collegamenti.