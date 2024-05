Elezioni a Conselice, De Pascale a sostegno del candidato sindaco Sangiorgi

Martedì 14 Maggio alle ore 20.30 alla Casa Comunale di Lavezzola interviene Michele De Pascale (Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia), insieme ad Andrea Sangiorgi Candidato Sindaco di Conselice per la lista civica di centrosinistra “Comunità Protagonista”. “Sarà occasione - afferma Sangiorgi - per confrontarci sul tema delle infrastrutture e dello sviluppo economico, in particolare sul necessario progetto della Variante Selice, opera viaria fondamentale per dare nuova linfa allo sviluppo economico locale e per ridurre il traffico dei mezzi pesanti dal centro abitato di Lavezzola. Un progetto che questo territorio chiede da molto tempo, a cui occorre dare una risposta in tempi congrui”