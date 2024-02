Elezioni, a Conselice il Psi sostiene la candidatura di Andrea Sangiorgi

A seguito dell’odierno incontro presso la locale sede socialista, il Psi di Conselice annuncia il suo sostegno al candidato sindaco Andrea Sangiorgi e intende partecipare alla lista civica di centrosinistra "con l’obiettivo di condividere e portare avanti quelli che sono i temi cari al Partito Socialista e al centrosinistra quali la difesa della sanità pubblica, il potenziamento dei trasporti (in particolare quello ferroviario), l’impegno nella transizione ecologica e l’ascolto delle esigenze dei cittadini". All’incontro erano presenti, il candidato sindaco Andrea Sangiorgi, Federico Penazzi per il Partito Socialista e Giovanna Verlicchi per il Partito democratico.