I ravennati eleggono i nuovi consigli territoriali: come e quando si vota e l'elenco dei candidati

Domenica 3 aprile si vota per eleggere i Consigli territoriali, organismi di partecipazione a base volontaria e territoriale, uno per ciascuna delle dieci aree nelle quali è articolato il comune: Centro Urbano, Ravenna Sud, Darsena, Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna e Del Mare.

I Consigli territoriali valorizzano e promuovono la partecipazione dei cittadini, degli organismi e delle libere forme associative alla gestione della cosa pubblica; nell’ambito degli indirizzi politici dell’Amministrazione comunale esercitano le proprie funzioni consultive e propositive; rappresentano un importantissimo canale di comunicazione, attraverso il quale i cittadini possono tenere aperto il dialogo con il Comune sui principali temi di ogni territorio.

Sono composti da un numero variabile di consiglieri territoriali, sulla base del numero di abitanti delle rispettive aree: 13 per Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione; 17 per Darsena e Mare; 19 per Centro Urbano e Ravenna Sud. I seggi sono ripartiti secondo il criterio proporzionale. Ciascun consiglio rimane in carica cinque anni. Gli eletti esercitano la loro attività in modo volontario e gratuito.

Chi può votare

Sono elettori del Consiglio territoriale i residenti nell’area di pertinenza, italiani e stranieri, che abbiano compiuto 16 anni e risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione del Comune al 19 marzo 2022. Chi non è maggiorenne voterà nel seggio dei genitori/genitore con i quali vive, presentando un documento di riconoscimento con foto, dal quale si evinca la residenza.

Quando e come si vota

Si vota solo il 3 aprile, dalle 8 alle 18, presentando un documento di riconoscimento con foto. Non occorre la tessera elettorale. Ogni elettore avrà a disposizione una scheda sulla quale tracciare un segno sul simbolo prescelto e apporre una croce di fianco al nome per il quale si vuole esprimere preferenza. Si possono scegliere un singolo candidato o una singola candidata, oppure due purché siano un uomo e una donna e appartengano alla stessa lista.

Dove si vota

I 38 seggi allestiti non coincidono, in molti casi, con quelli usati solitamente per le elezioni. Per sapere dove andare a votare si può inviare una mail a decentramento@comune.ra.it o elettorale@comune.ra.it; contattare l’ufficio decentramento allo 0544.482528 o l’ufficio elettorale allo 0544.482283 o verificare a quale seggio corrisponde quello indicato nella tessera elettorale attraverso la tabella contenuta nel volantino scaricabile dal link https://bit.ly/tabella-seggi

Due liste e 269 candidati per 150 posti da consigliere

Le liste che si sono presentate sono due: Cambiamo il Comune, composta da tutti i partiti e le liste civiche che rappresentano l’opposizione in Consiglio comunale (Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Viva Ravenna, Lista per Ravenna – Polo civico popolare, La Pigna – città forese lidi, Forza Italia Berlusconi per Ancarani – PrimaveRA Ravenna) e Insieme per i Territori – Centrosinistra (composta da Partito democratico, Lista Michele de Pascale sindaco, Ravenna Coraggiosa, Pri, Movimento 5 Stelle, Ravenna in Campo e Lista Ambiente e Territorio con Maiolini).

Modalità, tempi e luoghi di voto

Sono previste e in parte già state effettuate l’affissione e la diffusione di manifesti, locandine, depliant e messaggi dedicati su tutti i canali di comunicazione del Comune, nonché assemblee pubbliche per la presentazione dei candidati. È inoltre in corso di ultimazione un video tutorial che sintetizza tutte le informazioni più importanti e che sarà pubblicato a breve sui canali istituzionali.

Oltre agli uffici del Comune, stanno collaborando a rendere possibili le consultazioni numerose espressioni del volontariato e dell’associazionismo cittadino, che si ringraziano fin da ora: i comitati cittadini di Classe, San Bartolo, Villanova, San Marco, Fosso Ghiaia, San Romualdo, Mandriole, Carraie, Filetto-Pilastro, San Zaccaria, il Comitato promotore di Santerno, le pro loco di Marina di Ravenna, Porto Corsini e Punta Marina Terme, i centri sociali Le Rose, Bosco Baronio, La Pioppa, il Timone, l’associazione Lady Godiva Teatro, le Auser di Sant’Alberto e Casalborsetti, i centri sportivi di Fornace Zarattini, Ponte Nuovo, Porto Fuori, San Pietro in Campiano, Savio, la Parrocchia di Sant’Antonio, il Centro giovani Agorà e tutti i volontari che operano sui territori decentrati.

Il calendario delle assemblee pubbliche per la presentazione dei candidati

Giovedì 24 marzo alle 20.30 sono in programma le assemblee pubbliche per la presentazione dei candidati ai consigli territoriali Ravenna sud (al centro sociale Baronio in via Meucci 23), Darsena (all’ufficio decentrato di via Aquileia 13), di Piangipane (all’ufficio decentrato di piazza XXII Giugno 1944 n.6) e del Mare (alla galleria Faro Arte di Marina di Ravenna in largo Magnavacchi 6).

Lunedì 28 marzo alle 20.30 saranno presentati i candidati al consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli (nell’ufficio decentrato di via Pistocchi 41/a) mentre martedì 29 marzo alle 20.30 verranno presentati i candidati ai consigli territoriali di Roncalceci (nella sala polivalente di via Taverna 79 a San Pietro in Trento), Castiglione (nella sala Tamerice di via Vittorio Veneto n.21) e Centro urbano (al centro sociale Le Rose di via Sant’Alberto 73).

Infine mercoledì 30 marzo alle 20.30 saranno presentati i candidati al consiglio territoriale di Mezzano (nella sala polivalente di piazza della Repubblica 5) e Sant’Alberto (nell’ufficio decentrato di via Cavedone 37).

Per ulteriori informazioni e per gli elenchi completi dei candidati: https://bit.ly/elezioni-ct-2022