Elezioni dei consigli territoriali, concluso lo spoglio: 7000 ravennati alle urne, affluenza al 5,1%

Si è concluso lo scrutinio delle schede per l’elezione dei Consigli territoriali e la commissione elettorale ha formalizzato la proclamazione degli eletti. A breve - la commissione è ancora al lavoro - saranno diffusi i nomi dei nuovi consiglieri territoriali delle dieci aree nelle quali è articolato il comune: Centro Urbano, Ravenna Sud, Darsena, Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna e Del Mare.

Le liste che si sono presentate sono due: Cambiamo il Comune, composta da tutti i partiti e le liste civiche che rappresentano l’opposizione in Consiglio comunale (Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Viva Ravenna, Lista per Ravenna – Polo civico popolare, La Pigna – città forese lidi, Forza Italia Berlusconi per Ancarani – PrimaveRa Ravenna) e Insieme per i Territori – Centrosinistra (composta da Partito democratico, Lista Michele de Pascale sindaco, Ravenna Coraggiosa, Pri, Movimento 5 Stelle, Ravenna in Campo e Lista Ambiente e Territorio con Maiolini).

Per quanto riguarda l’affluenza hanno votato 7.003 degli aventi diritto, pari al 5,10% (nel 2017 avevano partecipato 6.766 elettori, pari al 4,904%). Le percentuali di votanti più alte si sono registrate a Sant'Alberto (397 votanti, 9,19%), a Roncalceci (273 votanti, 8,73%) e a Mezzano (551 votanti, 8,59%); le più basse nell'area del Centro urbano (1150 votanti, 3,39%), in Darsena (702 votanti, 4,04%) e Ravenna sud (1554 votanti, 4,4%).

“Desidero ringraziare prima di tutto i cittadini che si sono recati alle urne - commenta l’assessora al Decentramento Federica Moschini - poi gli uffici elettorale e decentramento e tutti i volontari per l’impegno profuso nell’organizzare una consultazione che come amministrazione riteniamo molto importante. Infatti, i Consigli territoriali rappresentano un punto di riferimento per i cittadini valorizzandone la partecipazione. Desidero ringraziare anche tutti i candidati per essersi messi a disposizione della comunità. Agli eletti, che saranno la voce del territorio e un importante canale di comunicazione con l’amministrazione, auguro un proficuo lavoro”.