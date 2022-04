Proclamati i nuovi consiglieri territoriali: Insieme per i territori prende il 76% delle preferenze

Sono stati proclamati i nuovi consiglieri territoriali delle dieci aree nelle quali è articolato il comune - Centro Urbano, Ravenna Sud, Darsena, Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna e Del Mare - dopo le elezioni di domenica, alle quali hanno partecipato 7.003 dei votanti aventi diritto, pari al 5,10% (nel 2017 avevano partecipato 6.766 elettori, pari al 4,904%). Le percentuali di votanti più alte si sono registrate a Sant'Alberto (397 votanti, 9,19%), a Roncalceci (273 votanti, 8,73%) e a Mezzano (551 votanti, 8,59%); le più basse nell'area del Centro urbano (1150 votanti, 3,39%), in Darsena (702 votanti, 4,04%) e Ravenna sud (1554 votanti, 4,4%).

Le liste che si sono presentate sono due: Cambiamo il Comune, composta da tutti i partiti e le liste civiche che rappresentano l’opposizione in Consiglio comunale (Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Viva Ravenna, Lista per Ravenna – Polo civico popolare, La Pigna – città forese lidi, Forza Italia Berlusconi per Ancarani – PrimaveRa Ravenna) e Insieme per i Territori – Centrosinistra (composta da Partito democratico, Lista Michele de Pascale sindaco, Ravenna Coraggiosa, Pri, Movimento 5 Stelle, Ravenna in Campo e Lista Ambiente e Territorio con Maiolini). In totale, la lista Insieme per i territori ha preso 5176 preferenze (il 76%), la lista Cambiamo il Comune 1656 (il 24%).

“Desidero ringraziare prima di tutto i cittadini che si sono recati alle urne - commenta l’assessora al Decentramento Federica Moschini - poi gli uffici elettorale e decentramento e tutti i volontari per l’impegno profuso nell’organizzare una consultazione che come amministrazione riteniamo molto importante. Infatti, i Consigli territoriali rappresentano un punto di riferimento per i cittadini valorizzandone la partecipazione. Desidero ringraziare anche tutti i candidati per essersi messi a disposizione della comunità. Agli eletti, che saranno la voce del territorio e un importante canale di comunicazione con l’amministrazione, auguro un proficuo lavoro”.

Risultati di lista e candidati eletti

Centro urbano - area 1

La lista Insieme per i territori ha ottenuto 782 voti (69%), la lista Cambiamo il Comune 346 (31%). Per Insieme per i territori sono stati eletti Savoia Valeriano, Hassan Titilope, Agrioli Laura, Ghetti Yuri, Minzoni Raoul, Visani Edoardo, Gabelli Mauro, Rambelli Rita, Bondi Alessandro, Minguzzi Martina Vittoria, Monti Barbara. Per Cambiamo il Comune soto stati eletti Gualtierotti Marisa, Bizzarri Claudio, Amoroso Antonio, Zecchin Costantina, Recine Ramiro, Zanotti Daniela, Mazzotti Maria Angela, Canè Mattia.

Ravenna sud - area 2

La lista Insieme per i territori ha ottenuto 1175 voti (77%), la lista Cambiamo il Comune 350 (23%). Per Insieme per i territori sono stati eletti Guardigli Maria Grazia, Fucchi Claudio, Venturi Michela, Fusconi Fabrizio, Gardini Paolo, Vannelli Paola, Morganti Sabrina, Monti Rita, Farneti Stefano, Sangiorgi Silvia, Iaccarino Carmine. Per Cambiamo il Comune sono stati eletti Spadoni Gianfranco, Forlivesi Elisabetta, Crivellari Massimo, Casadei Enzo, Moretta Michele, Ostwald Brigitte, Manca Matteo, Dima Eugenio.

Darsena - area 3

La lista Insieme per i territori ha ottenuto 411 voti (60%), la lista Cambiamo il Comune 272 (40%). Per Insieme per i territori sono stati eletti Pinza Claudio, Ragazzini Dilva, Olivieri Carla, Tronconi Natascia, Zaccagnini Letizia, Siboni Mattia, Bianchetti Massimo, Goddi Salvatore, Ravaioli Licia, Ulvini Massimo. Per Cambiamo il Comune sono stati eletti Dima Paolo, Benedetti Antonella, Garofalo Alessandro, Sanzani Emanuela, Tritto Nicola, Fellini Gigliola, Quarato Lavinia.

Sant'Alberto - area 4

La lista Insieme per i territori ha ottenuto 326 voti (86%), la lista Cambiamo il Comune 54 (14%). Per Insieme per i territori sono stati eletti Poggi Natalina, Melandri Maurizio, Balducci Maurizio, Lama Sergio, Errani Massimo, Zimina Jelena, Barboni Maurizio. Per Cambiamo il Comune sono stati eletti Randi Raffaella, Gentili Luana, Fico Massimo, Garavini Giuliano, Dalmonte Enzo, Ghetti Orietta.

Mezzano - area 5

La lista Insieme per i territori ha ottenuto 456 voti (84%), la lista Cambiamo il Comune 86 (16%). Per Insieme per i territori sono stati eletti Iotti Rina, Sabini Federica, Bassi Guido, Chiusolo Antonio, Bacchini Cinzia, Zinzani Raffaele, Passalacqua Francesco. Per Cambiamo il Comune sono stati eletti Berardi Ygor, Fabbri Andrea, Fabbri Aurora, Tramontani Bianca, Odorico Dino, Zaniboni Benedetta.

Piangipane - area 6

La lista Insieme per i territori ha ottenuto 363 voti (89%), la lista Cambiamo il Comune 44 (11%). Per Insieme per i territori sono stati eletti Casadio Lauro, Strocchi Patrizia, Canducci Edgardo, Plazzi Mirella Angela, Leoni Andrea, Venturi Elide, Mazzoni Francesca. Per Cambiamo il Comune sono stati eletti Carnicella Nicola, Mezzanotte Giada, Toscano Davide, Cacciatore Luca, Siboni Alessandra Drusilla, Puglisi Liborio.

Roncalceci - area 7

La lista Insieme per i territori ha ottenuto 188 voti (70%), la lista Cambiamo il Comune 80 (30%). Per Insieme per i territori sono stati eletti Tassinari Susanna, Garoia Francesco, Focaccia Eva, Nerbatucci Fiorenza, Calistri Valerio, Emiliani Benedetta, Camerani Giovanni. Per Cambiamo il Comune sono stati eletti Babini Ulisse, Masetti Michela, Ferraro Francesco, Sangiorgi Paola, Fabbri Luca, Ercolani Elvio.

San Pietro in Vincoli - area 8

La lista Insieme per i territori ha ottenuto 524 voti (80%), la lista Cambiamo il Comune 134 (20%). Per Insieme per i territori sono stati eletti Omicini Ebe, Fontana Palmiro, Bravaccini Samuela, Staloni Nicola, Toschi Sara, Tassinari Eros, Salti Cesare. Per Cambiamo il Comune sono stati eletti Zoli Gabriele, Signorielli Barbara, Masotti Roberto, Sangiorgi Enrico, Ferlini Fabio, Ridolfi Giampiero.

Castiglione - area 9

La lista Insieme per i territori ha ottenuto 353 voti (81%), la lista Cambiamo il Comune 81 (19%). Per Insieme per i territori sono stati eletti Magnani Mino, Fusconi Edera, Gattamorta Arianna, Sbrighi Renzo, Magnani Michele, Nardi Silvia, Turroni Marco. Per Cambiamo il Comune sono stati eletti Tagliavini Alex, Battafarano Antonia, Lelli Mami Giuliano, Ricci Luca, Giorgini Terzo, Schembri Clara.

Del mare - area 10

La lista Insieme per i territori ha ottenuto 598 voti (74%), la lista Cambiamo il Comune 209 (26%). Per Insieme per i territori sono stati eletti Biserni Erciso, Piolanti Silvana, Suprani Licia, Bolognesi Gino, Saracino Andrea, Bonvissuto Chiara, Orlandini Camilla, Antonini Michele, Casadio Michele, Lazarini Leonardo. Per Cambiamo il Comune sono stati eletti Marin Elena, Binazzi Filippo, Rosetti Luca, Bomarsi Camillo detto Mimmo, Mingozzi Roberta, Frontini Elisa, Vinci Gaetano.