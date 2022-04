Elezioni, De Carli (Popolo della Famiglia) candidato sindaco di Lista per Riolo Terme: "Una casa per tanti cittadini"

Il prossimo 12 giugno i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco di Riolo Terme. Tra i candidati c'è anche Mirko De Carli, capogruppo del Popolo della Famiglia in consiglio comunale, che ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco di Riolo (si era già candidato alle scorse elezioni del 2017).

"Riolo Terme è diventata negli anni la mia comunità grazie al modo con cui mi avete trasmesso l’amore per questa terra e grazie all’impegno costante, in Comune e nel paese, nel cercare di prendermi a cuore i problemi di ogni famiglia che mi ha interpellato - si legge in una lettera ai cittadini diffusa da De Carli al banchetto elettorale del mercato cittadino - Ci aspettano alcune settimane intense di lavoro che non voglio ridurre al termine “campagna elettorale”: sono cinque anni che affrontiamo i problemi del territorio uno per volta e ora siamo pronti a indicare una serie di “cose da fare” pratiche e concrete per il prossimo mandato di governo cittadino. Nessuna promessa, nessun annuncio e nessuno scontro tra forze politiche: solo un obiettivo, quello di incontrare una famiglia per volta, un’impresa per volta per raccontare la nostra visione della Riolo Terme di domani".

"Le priorità? Sono quelle di un paese che vuole uscire da due anni di pandemia più forte e più competitivo di prima - spiega il candidato - Non starò quindi a proporvi un elenco sterile su punti che poi, come da (pessima) abitudine, cadrebbero nel dimenticatoio del palazzo comunale una volta concluse le elezioni amministrative. Agiremo su due fronti: personale e comunitario. Riceverete nelle prossime settimane una chiamata da parte mia per chiedere dieci minuti del vostro tempo per ascoltare qualche vostro contributo o disappunto e presentarvi le 10 cose da fare su cui ci impegneremo come lista. Oltre a questo sarete invitati a partecipare a incontri periodici sui temi che caratterizzano il nostro programma che saranno realizzati nel centro storico e nelle varie frazioni. L’impegno personale che vi chiedo è di leggere il materiale che vi invieremo, concederci un pò del vostro tempo e partecipare alle nostre iniziative con spirito collaborativo e critico. Siamo romagnoli e quindi amiamo dire le cose “pane al pane vino al vino”: ci presentiamo come lista civica "Lista per Riolo Terme” proprio per offrire una casa politica ai tanti cittadini che non vogliono aderire ai partiti tradizionali e che desiderano unicamente una classe dirigente preparata, competente e capace di affrontare i problemi senza strumentalizzarli a fini elettorali. Il richiamo al Popolo della Famiglia vuole essere segno di una coerenza che noi romagnoli sappiamo apprezzare: non ci nascondiamo dietro a un dito, sappiamo da dove veniamo, chi siamo e quali valori ci animano e per questo siamo orgogliosamente parte di un popolo che non ha paura di mettere al primo posto i bisogni di ogni famiglia. Vi abbraccio caramente in attesa di farlo di persona nelle prossime settimane: ora, cari riolesi, diamoci una mano e diamoci da fare".