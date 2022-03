Elezioni dei consigli territoriali, centrosinistra riunito con 'Insieme per i territori': i candidati

È stato presentato giovedì pomeriggio, alla presenza del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, l’elenco dei candidati nella lista di centrosinistra “Insieme per i territori” alle elezioni dei Consigli territoriali previste per il 3 aprile. La coalizione di centro sinistra che aveva sostenuto alle elezioni amministrative il sindaco de Pascale si è presentata unita con un’unica lista che si chiama “Insieme per i territori” ed è quindi composta da Partito Democratico, Lista Michele de Pascale sindaco, Ravenna Coraggiosa, Pri, Movimento 5 stelle, Ravenna in campo, Lista ambiente e territorio con Maiolini.

Gli intervenuti hanno sottolineato l’importanza dei consigli territoriali che sono il punto di riferimento per tutti i residenti del territorio comunale: valorizzano e promuovono la partecipazione dei cittadini, degli organismi e delle libere forme associative alla gestione della cosa pubblica, esercitano funzioni consultive e propositive e rappresentano un importantissimo canale di comunicazione, attraverso il quale i cittadini possono tenere aperto il dialogo con il Comune sui principali temi di ciascun territorio.

Si è rimarcato che saranno elezioni molto importanti perché si tratta di un sistema di rappresentanza che tutela gli interessi dei cittadini e permette loro di condividere e progettare l’attività dell’amministrazione comunale, attraverso un rapporto utile e collaborativo con la giunta. Potranno votare ed essere eletti tutti i residenti italiani e stranieri che hanno compiuto 16 anni e che risultano iscritti all’anagrafe della popolazione del comune di Ravenna.

Si voterà solo il 3 aprile, dalle 8 alle 18, presentando un documento di riconoscimento con foto. Ogni elettore avrà a disposizione una scheda sulla quale tracciare un segno sul simbolo prescelto ed apporre una croce di fianco al nome per il quale si vuole esprimere preferenza. Si possono scegliere un singolo candidato o una singola candidata, oppure due purché siano un uomo e una donna e appartengano alla stessa lista. Si voterà in 38 seggi che non coincidono con quelli utilizzati solitamente per le elezioni, tutte le informazioni sui seggi sono sul sito del Comune di Ravenna.

