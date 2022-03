Elezioni dei consigli territoriali, il Partito repubblicano italiano schiera 22 candidati: ecco chi sono

Il Partito repubblicano definisce la sua partecipazione alle imminenti elezioni territoriali in una lista di centro sinistra unica che vede presentare in tutti i territori i rappresentanti dell’Edera. Mantenendo ferma la convinzione che sia opportuno un ritorno del Circosrizioni per un Comune vasto come quello ravennate, i Repubblicani hanno presentato un vasto gruppo di candidati per la tornata elettorale territoriale per affrontare più da vicino i problemi di città, forese e lidi con serietà e programmazione.

"Sarà quindi importante lavorare per la risoluzione di tanti problemi specifici, in coordinamento continuo con il vicesindaco Eugenio Fusignani e il gruppo consiliare (Chiara Francesconi e Andrea Vasi) - spiegano dal Pri - Su questo ci sarà l’appoggio di tutti gli organi politici del partito, coinvolgendo anche in un costante confronto i segretari delle singole sezioni. In questo senso si prevede un’apposita struttura di iscritti del territorio che supportino l’attività dei consiglieri territoriali e fungano da raccordo con partito e amministrazione. Il Pri si prefigge per i prossimi 5 anni una costante e continua comunicazione per arrivare a un orizzonte 2030, come da programma politico demandato le scorse amministrative".

L'elenco dei candidati repubblicani per le singole aree territoriali

Ravenna Centro: Laura Agrioli, Enrico Melandri, Paola Rossi

Ravenna Sud: Alessandra Cusumano, Matteo Donati, Rita Monti

Darsena: Casmiro Calistri, Claudia Lugaresi, Rita Trevisi

Mare: Giuliana Cantarelli, Pietro Pasi, Nives Raccagni

Castiglione: Giovanni Bartolini, Edera Fusconi, Renzo Sbrighi

San Pietro in Vincoli: Eugenia Lombardi, Fausto Toschi

Piangipane: Lauro Casadio, Mirella Plazzi

Roncalceci: Giovanni Camerani, Paola Tirasso

Sant’Alberto: Natalina Poggi

Mezzano: Riccardo Antini, Flavia Mancini