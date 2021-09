Elezioni, dopo l'"estromissione" dai 5 stelle Maiolini fonda la lista 'Ambiente e territorio'

Dopo l'"estromissione" di Marco Maiolini dal Movimento 5 stelle, per il quale è stato scelto come rappresentante ravennate Igor Gallonetto, il consigliere del Gruppo Misto ha deciso di correre comunque per le elezioni a sostegno del candidato sindaco Michele de Pascale in una nuova lista civica.

"Ho deciso di andare avanti per portare anche nei prossimi anni in consiglio comunale i valori imprescindibili che mi hanno guidato in questi anni tra cui l’ambiente, il consumo di suolo zero, e la mobilità sostenibile - spiega Maiolini - partecipando alle prossime elezioni con la lista “Ambiente e territorio con Maiolini” nella coalizione che sostiene il candidato sindaco Michele de Pascale. Per andare avanti in questo progetto abbiamo però bisogno dell’aiuto e della firma di tutti. In questi giorni per firmare potete trovarci dalle 10 alle 18 presso la sede del comitato elettorale de Pascale, se non riuscite a passare ma siete comunque disponibili a firmare segnalatemelo e vi contatterò per passare a recuperare la firma".