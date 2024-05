Elezioni europee, a Faenza un incontro con il candidato Giacomo Zattini (M5S)

Il Movimento 5 Stelle dell'Unione della Romagna Faentina organizza un incontro con il candidato alle elezioni europee della circoscrizione nord est, Giacomo Zattini, in Piazza del Popolo sabato 18 maggio, dalle ore 9 alle ore 12. Zattini, unico romagnolo della lista pentastellata, è un ex portavoce nazionale del movimento Friday for Future. Durante l'evento, Zattini sarà disponibile per incontrare i cittadini, discutere delle sue proposte e raccogliere le firme per il Salario minimo.