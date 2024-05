Elezioni europee, a Ravenna arriva Michele Santoro a sostegno della lista 'Pace Terra Dignità'

Michele Santoro sarà in Emilia-Romagna venerdì 17 maggio per lanciare la campagna elettorale della lista 'Pace Terra Dignità'. Alle ore 21 interverrà a Ravenna alla sala Buzzi di via Berlinguer 21 assieme ai candidati Pier Giorgio Ardeni (professore ordinario di Economia politica e dello sviluppo all’Università di Bologna) e Dario Dongo (avvocato e giornalista esperto in diritto alimentare e dei consumatori).

"Dopo lo straordinario successo nella raccolta firme, che ha fatto della lista Pace Terra Dignità l’unica proposta politica che dal basso ha raccolto in un mese più di 100mila firme, inizia una campagna elettorale che mette al centro il ripudio della guerra - spiegano dalla lista - Una campagna elettorale per ribadire il nostro no al conflitto in Ucraina e al genocidio in corso a Gaza, alla politica di riarmo dell'Unione Europea, all'aumento delle spese militari, a un'escalation della Nato che rischia di condurci all'invio di truppe e a un conflitto nucleare, per chiedere immediato cessate il fuoco e trattativa. Pace, Terra e Dignità sono parole proibite che la politica di oggi ha svuotato di significato, e in ogni appuntamento Michele Santoro le declinerà spiegando la proposta politica che unisce storie e culture diverse per dire no alla guerra e porre fine ai massacri".