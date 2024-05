Elezioni europee, a Ravenna una serie di incontri per presentare i candidati del Pd

Entra nel vivo la campagna elettorale del Partito Democratico. La prossima settimana molti saranno gli incontri che vedranno protagonisti i candidati alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno.

Martedì 21 maggio, alla sala Strocchi in via Maggiore 71, si parlerà ancora di Europa con la candidata Annalisa Corrado e Michele de Pascale. Sarà a Ravenna Alessandra Moretti, anch’ella candidata alle elezioni europee. Mercoledì 22 maggio alle ore 18, nella sala D’Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino si terrà un dibattito dal titolo “Insieme in Europa per la tutela dei diritti” a cui parteciperanno Michele de Pascale, il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni e Pegah Moshir Pour, l’attivista per i diritti umani, icona della causa delle donne iraniane.

Il capolista della circoscrizione Nord-Est, Stefano Bonaccini, sarà in provincia giovedì 23 maggio: alle ore 18 si terrà un’iniziativa in piazza Foro Boario a San Pietro in Vincoli al quale prenderà parte anche Michele de Pascale; poi alle 20:30 Bonaccini si trasferirà a Cervia per incontrare il candidato sindaco Mattia Missiroli nell’area della torre San Michele. Bonaccini sarà anche alla festa dell’Unità di Lugo il 25 maggio alle ore 21.