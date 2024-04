Elezioni europee: ampliati gli orari di apertura dell’ufficio elettorale

In vista della scadenza del termine per la presentazione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo relative all'Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno prossimi, l'Ufficio Elettorale, in viale Berlinguer 30 (piano terra), amplierà gli orari di apertura dei propri sportelli allo scopo di garantire l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Pertanto da sabato 27 aprile a mercoledì 1 maggio saranno osservate le seguenti aperture: sabato 27 aprile, dalle 8.30 alle 12.30; domenica 28 aprile, dalle 8.30 alle 12.30; lunedì 29 aprile orario continuato dalle 8 alle 18; martedì 30 aprile, orario continuato dalle 8 alle 20, mercoledì 1 maggio, orario continuato dalle 8 alle 20.