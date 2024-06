Elezioni europee, aperture straordinarie degli uffici per il duplicato della tessera elettorale

In vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno, in cui si voterà sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23, lo sportello polifunzionale di viale Berlinguer 30 e gli uffici decentrati hanno disposto alcune aperture straordinarie per richiedere il duplicato della tessera elettorale.

Tessera elettorale

Sarà possibile recarsi allo sportello polifunzionale di viale Berlinguer 30 venerdì 7 giugno fino alle 18, sabato 8 fino alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23; in via Massimo D'Azeglio 2 sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8 alle 14; negli uffici decentrati di città (via Maggiore 120 e via Aquileia 13) e negli uffici decentrati di Mezzano, San Pietro in Vincoli e Marina di Ravenna sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8 alle 20; negli uffici decentrati di Sant’Alberto, Piangipane, Roncalceci, Castiglione di Ravenna sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8 alle 14. Per altre informazioni ci si può rivolgere all’ufficio elettorale, in viale Berlinguer 30, tel. 0544.482283, mail elettorale@comune.ravenna.it.