Elezioni europee, a Ravenna la candidata dem Alessandra Moretti

Proseguono gli incontri per la campagna elettorale del Partito Democratico in vista delle elezioni europee e amministrative. Mercoledì alle ore 18, nella sala D’Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino a Ravenna, arriverà Alessandra Moretti, candidata alle elezioni europee. Si terrà un dibattito dal titolo “Insieme in Europa per la tutela dei diritti” a cui parteciperanno anche Michele de Pascale, il segretario provinciale del PD Alessandro Barattoni e Pegah Moshir Pour, l’attivista per i diritti umani, icona della causa delle donne iraniane. È stato invece rimandato a martedì 4 giugno l’incontro con Annalisa Corrado.