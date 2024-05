Elezioni europee, le candidate dem Alessandra Moretti e Annalisa Corrado fanno tappa a Massa Lombarda

In vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno a Massa Lombarda arrivano Alessandra Moretti e Annalisa Corrado, candidate del Partito Democratico nella circoscrizione Nord Est. Le due candidate saranno protagoniste di una chiacchierata sul ruolo dell’Europa e più in specifico su alcuni temi prioritari. Lunedì 20 alle 18 all’area esterna del Museo della Frutticoltura in Viale Amendola, 40 con Alessandra Moretti si parlerà del ruolo dell’Unione Europea per affrontare cambiamento climatico e agricoltura. Martedì 21 alle 18 al Parco della Pace, in via G.B. Sangiorgi, con Annalisa Corrado si affronterà invece il tema dell'inclusione sociale e della sostenibilità.