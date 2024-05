Elezioni europee, il capolista di Stati Uniti d’Europa Graham Watson a Ravenna e Cervia

Appuntamento il 21 maggio, alle ore 20.45 presso il Grand Hotel Mattei di Ravenna, con il capolista nel nord est della lista di scopo “Stati Uniti d’Europa”, sir Graham Watson e molti altri candidati della stessa lista per le elezioni europee: Giulia Pigoni, Kateryna Shmorhay, Francesco Bragagni, Nicola Cesari. Watson sarà anche a Cervia alle ore 18 (bagno Bandito 211) per un aperitivo elettorale insieme ai candidati della lista Per Cervia (con Grandu per Missiroli).

"L’Europa o, per essere più precisi, l’Unione Europea, ha il merito in questi decenni di aver generato prosperità e stabilità nel nostro Continente. Questo ha impattato positivamente anche con la capacità dell’economia italiana di crescere. Ora però non risponde più alle esigenze delle nuove sfide globali che esigono, anche per salvaguardare le PMI, una differente capacità di reazione europea: meno burocrazia, più velocità decisionale strategica, più rappresentanza e maggiori investimenti - affermano dalla lista - Perché ciò accada riteniamo che debba accelerare il processo di unificazione europea, consentendo una maggiore integrazione del mercato e dei singoli Stati che, nel tempo, consenta la creazione di una vera e propria federazione europea, capace di competere in tutti i campi con il resto del mondo, allargando e proteggendo il benessere diffuso, le regole comuni, i diritti, le libertà le economie locali".