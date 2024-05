Elezioni europee, Elisabetta Gualmini interviene al circolo Pd di Piangipane

Mercoledì 8 maggio, alle 18:30, nella sala Rotondi di via Piangipane 155 a Piangipane, si è terrà un incontro con Elisabetta Gualmini e il segretario comunale del PD Lorenzo Margotti. Gualmini, deputata del Parlamento Europeo dal 2019, docente ordinaria in congedo dall’Università di Bologna, è stata anche vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Emilia-Romagna. Ora è ricandidata per il Partito Democratico nella circoscrizione Nord Est alle elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno. Dopo l’incontro è prevista una cena su prenotazione (335 8273548).