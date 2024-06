Elezioni europee: gli orari degli uffici e le aperture straordinarie per rinnovare la tessera elettorale

In vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, in cui verranno eletti i deputati che rappresenteranno l’Italia al Parlamento europeo, si ricordano gli orari degli uffici e le aperture straordinarie che sono state predisposte per richiedere il duplicato della tessera elettorale. Il duplicato della tessera elettorale può essere chiesto allo sportello polifunzionale di viale Berlinguer 30 che svolge i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Oppure nelle sedi degli uffici decentrati: in via Maggiore 120 e in via Aquileia 13 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17; a Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione e Marina di Ravenna dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre, per l’emissione dei duplicati delle tessere elettorali è stato aperto uno sportello anche in via Massimo D’Azeglio 2, aperto fino a venerdì 7 giugno dalle 8 alle 13.

Sempre per il rilascio delle tessere elettorali, sono state disposte anche le seguenti aperture straordinarie, oltre ai normali orari di apertura: allo sportello polifunzionale di viale Berlinguer 30 venerdì 7 giugno fino alle 18, sabato 8 fino alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23; in via Massimo D'Azeglio 2 sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8 alle 14; negli uffici decentrati di città (via Maggiore 120 e via Aquileia 13) e negli uffici decentrati di Mezzano, San Pietro in Vincoli e Marina di Ravenna sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8 alle 20; negli uffici decentrati di Sant’Alberto, Piangipane, Roncalceci, Castiglione di Ravenna sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8 alle 14.

Se allo sportello si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera dovrà esibire un documento di identità personale e la tessera elettorale esaurita; se allo sportello non si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera occorrono la fotocopia di un documento di identità del diretto interessato, la tessera elettorale esaurita e la delega al ritiro del duplicato, firmata e non autenticata. Solo in caso di smarrimento o furto va compilata e sottoscritta dal diretto interessato una domanda su modulo prestampato (che sostituisce la denuncia) disponibile agli sportelli stessi o scaricabile da https://www.comune.ra.it/proceedings/richiedere-il-duplicato-della-tessera-elettorale Se la tessera è deteriorata, il cittadino deve riconsegnare quella in suo possesso.