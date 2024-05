Elezioni europee, il viticoltore ravennate Giovanni Poggiali si presenta a Milano

Il viticoltore ravennate Giovanni Poggiali, sostenitore dell’autonomia della Romagna e candidato alle prossime elezioni europee nella lista di Azione, per quanto riguarda la circoscrizione elettorale Italia Nordorientale (che comprende le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia), ha presentato ufficialmente la propria candidatura ieri a Milano, nell’ambito di un incontro internazionale organizzato da EFA-European Free Alleance (il partito che raggruppa le autonomie all’interno del Parlamento Europeo) e dalla rete italiana Autonomie e Ambiente.

L’incontro ha avuto come principali interlocutori la presidente di EFA, la basca Lorena Lopez, e la giovanissima parlamentare europea Maylis Rossberg, della minoranza danese nel nord della Germania. Accanto a loro, il vicepresidente e segretario di Autonomia e Ambiente, Mauro Vaiani, e diversi rappresentanti di movimenti autonomisti di varie regioni d’Italia, dalla Lombardia alla Sardegna, dal Friuli al Veneto alla Toscana.

“EFA è uno dei dieci partiti politici all’interno dell’Unione Europea, l’unico che rappresenti davvero le diverse autonomie regionali, e associa 40 partiti in vesti Stati diversi – ha detto la presidente Lorena Lopez -. Anche se una assurda decisione governativa ha impedito all’EFA di presentare una propria lista in Italia, siamo onorati di poter vedere rappresentata la nostra rete grazie alla candidatura di Giovanni Poggiali nella circoscrizione Nord-Est”.

“In Italia, la nostra rete rappresenta una sorellanza di persone impegnate in tutti i territori – ha aggiunto Mauro Vaiani di Autonomie e Ambiente – e Giovanni Poggiali ne è uno dei nostri più autorevoli esponenti. Lavoriamo con determinazione, con azioni positive dal basso, per superare la crisi della rappresentanza. Poggiali rappresenta il nostro impegno per autonomie vive, competenti, che proteggano e anzi rilancino le diversità territoriali”.

“Sono orgoglioso di rappresentare, unico in Italia, la rete di Autonomia e Ambiente alle elezioni europee e ringrazio la lista Azione per aver accolto la proposta di candidatura: essere riusciti a rappresentare le autonomie è già una vittoria per tutti noi. Credo fermamente che serva un’Unione Europea più forte e unita, ma basata sempre più sulle diversità dei singoli territori. L’esempio del vino – il mondo che conosco da sempre – va proprio in questa direzione: si diventa più forti quanto più si è in grado di evidenziare le singole specificità di ogni territorio”.

Nei prossimi giorni, Poggiali sarà in Veneto e Friuli-Venezia Giulia per incontrare simpatizzanti e sostenitori autonomisti di quei territori.