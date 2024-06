Elezioni Europee, intervista a Conti (Lega): "L'Unione non funziona più, modello da cambiare profondamente"

I prossimi 8 e 9 giugno anche nel territorio locale, come in tutta Italia, si vota per le Elezioni Europee, che dovranno disegnare il nuovo Parlamento Europeo. Si vota sabato 8 dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. L'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio delle schede per determinare i nuovi parlamentari europei italiani.

Per le Elezioni Europee l'Italia è suddivisa in 5 circoscrizioni. L'Emilia-Romagna è inserita nella circoscrizione Nord-Est che complessivamente elegge 15 eurodeputati. La circoscrizione comprende anche Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. I candidati provenienti da Ravenna sono sette. RavennaToday li ha intervistati in vista del voto: oggi è il turno di Roberta Conti, capogruppo in consiglio comunale a Faenza della Lega , candidata proprio per il partito del Carroccio. 56enne faentina doc, Conti è titolare di un'agenzia immobiliare e vicepresidente della Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) di Ravenna.

Come sta procedendo la campagna elettorale? Quali richieste emergono dai cittadini all'Unione Europea?

Bene. Ho incontrato tantissime persone che hanno condiviso le nostre proposte: comunque vada sento tanto entusiasmo intorno a me. Ho avvertito, da un lato, una conoscenza poco approfondita delle istituzioni europee, dall’altro lato sono sempre di più coloro che sono convinti che la UE, come è diventata, funzioni sempre meno. Di qui, la motivazione sul piano del cambiamento dell’Europa che è vista come una ‘matrigna’ per il nostro Paese. Le richieste riguardano più democrazia, più trasparenza, meno potere alle tecno/burocrazie che pianificano, decidono, regolano tutto e tutti, più valorizzazione all’autonomia dei territori. È sotto gli occhi di tutti che il ‘modello’ europeo non è più all’altezza e soffre di un declino progressivo, ma c’è chi non vuole vedere.

Quali sono le proposte che il suo partito intende portare in Europa?

Voglio chiarire un punto di partenza: noi della Lega non siamo contro la UE, siamo contro questa UE. Il nostro obiettivo è che il modello debba essere profondamente rivisitato in chiave di rispetto delle esigenze e delle peculiarità di ogni Paese. Se a prevalere alle prossime elezioni saranno le forze alternative alla sinistra, l’Europa potrà davvero fare passi in avanti ponendo al centro l’interesse dei cittadini e dei Paesi che la compongono e, per quanto ci riguarda, dell’Italia. In primis, ci sono la tutela della libertà di opinione e dei nostri valori storici e culturali, poi la difesa dei confini europei e una maggiore cooperazione contro l’immigrazione irregolare. È indispensabile, inoltre, lo stop alle eco-follie del ‘green deal’ dando più garanzie ai settori produttivi del Paese, tutelando il patrimonio immobiliare degli italiani e il settore dell’agroalimentare.

E un progetto a lei particolarmente caro che intende sostenere se eletta?

Il mio impegno, in caso di elezione, sarà quello di tutelare le nostre specificità economiche e culturali, porterò la Romagna in Europa.

Una delle maggiori polemiche di questo voto europeo è la discesa in campo dei leader di partito, per misurarsi nel gradimento nazionale più che per andare al Parlamento Europeo. Cosa ne pensa?

Mi sembra una polemica sterile. Buona per sviare l’attenzione degli elettori dai veri problemi che sono quelli di una UE troppo lontana dalle esigenze vere dei diversi Paesi.

Cosa occorre secondo lei per rendere l'Europa più forte?

L’Europa deve ritrovare e rivalorizzare la propria identità, con i principi morali e spirituali che hanno segnato la sua storia e hanno forgiato le radici comuni dei suoi popoli che hanno influito sullo sviluppo di questa identità e sulla formazione di quegli ideali e di quei principi che ci accomunano. Solo su un riconoscimento di queste radici comuni greco/giudaico/cristiane, di un’identità e di una cultura che ci accomuna può rendere l’Europa più forte.

Difesa comune ed emergenza climatica saranno i grandi temi del prossimo parlamento Europeo: condivide queste priorità o ce ne sono anche altre a suo giudizio?

Ogni tema deve essere affrontato con pragmatismo e non sull’onda di ideologismi. Prioritario è evitare una de-industrializzazione dell’Europa determinando uno svantaggio competitivo non solo difficile da colmare, ma addirittura suicida. È quindi indispensabile, prima di tutto, rivedere strutturalmente le politiche del ‘green deal’ con un approccio intersettoriale più realistico. Altra priorità la difesa comune dei confini. Siamo invece contrari all’idea della costituzione di un esercito europeo mentre siamo favorevoli a investimenti coordinati in tecnologie di difesa da parte degli Stati membri.

Parliamo anche della realtà locale. Ravenna è la provincia da cui parte. È una realtà "europea"? Cosa si potrebbe fare per renderla più europea?

Ravenna è già una realtà europea. Penso al suo porto attualmente interessato da cinque nuovi progetti europei, ma penso anche al riconosciuto ruolo di questa infrastruttura come nodo intermodale per il flusso di merci e per la logistica nei corridoi sud/nord dal Mediterraneo al nord Europa. E c’è anche la Ravenna storica e culturale: fu scelta come capitale dell’impero romano d’Occidente per la sua posizione strategica, oggi è una città con otto beni culturali dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco a prova della sua grandezza nel corso della storia. Non posso dire, purtroppo, che queste sue caratteristiche siano state sfruttate e potenziate nel corso dei decenni dalle amministrazioni regionali e locali. Dal punto di vista infrastrutturale, sia stradale che ferroviario, Ravenna è rimasta, per così dire, ‘isolata’ dal resto del territorio regionale. Penso che l’obiettivo prioritario sia questo anche per unire il porto al resto della regione e alle regioni confinanti.

La provincia di Ravenna è stata martoriata dall'alluvione di un anno fa. Von Der Leyen nella sua visita di gennaio a Forlì promise 1,2 miliardi di Pnrr aggiuntivo per la ricostruzione. Si assume l'impegno di monitorare quest'importante cifra affinché arrivi effettivamente sul territorio?

La presidente von Der Leyen è venuta in Romagna due volte, ha garantito la vicinanza dell’Europa e aiuti che avrebbero dovuto comunque transitare ed essere spesi attraverso la Regione. Non so quale fine abbiano fatto queste risorse che è indispensabile siano investite presto e bene per progetti di recupero e ripristino del territorio troppo trascurato dagli enti che ne avevano la responsabilità, in primis la Regione. Ovviamente faccio mio l’impegno di monitorare e verificare l’arrivo delle risorse e come effettivamente saranno utilizzate.

In cosa può beneficiare Ravenna in particolare dalle politiche europee per essere più competitiva?

Penso di aver già evidenziato quali siano le politiche che la Lega intende promuovere per rendere sia l’Europa nel suo complesso che il nostro Paese più competitivi e rilevanti nel panorama mondiale. È evidente che se non si determina un forte cambiamento delle politiche UE che hanno provocato il declino dell’Europa in questi ultimi anni, l’Italia sarà molto penalizzata. Ravenna, come le altre grandi realtà italiane, per aumentare la competitività deve per forza puntare sul cambiamento delle politiche europee e quindi su nuovi equilibri politici in Europa.