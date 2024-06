Elezioni europee, intervista a De Carli (Libertà): "Lavorerò a un piano per invertire l'inverno demografico"

I prossimi 8 e 9 giugno anche nel territorio locale, come in tutta Italia, si vota per le Elezioni Europee, che dovranno disegnare il nuovo Parlamento Europeo. Si vota sabato 8 dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. L'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio delle schede per determinare i nuovi parlamentari europei italiani.

Per le Elezioni Europee l'Italia è suddivisa in 5 circoscrizioni. L'Emilia-Romagna è inserita nella circoscrizione Nord-Est che complessivamente elegge 15 eurodeputati. La circoscrizione comprende anche Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. I candidati provenienti da Ravenna sono sette. RavennaToday li ha intervistati in vista del voto: oggi è il turno di Mirko De Carli, consigliere comunale del Popolo della Famiglia a Riolo Terme candidato nella lista Libertà.

Come sta procedendo la campagna elettorale? Quali richieste emergono dai cittadini all'Unione Europea?

Sono tre mesi che viaggio in lungo ed in largo il Nord Est Italia ed ogni incontro è sempre fonte di nuovi stimoli e sensibilità. Incontrando così tante persone mi sono accorto di quanto la loro percezione rispetto all'attuale Europa sia assolutamente negativa. La prima richiesta dei cittadini è appunto quella di cambiare le modalità di approccio dell'Unione Europea nei confronti degli Stati Nazione, evitando scelte ideologiche estremamente pericolose, vedi riconoscere l'aborto come diritto universale oppure le follie ecologiste.

Quali sono le proposte che il suo partito intende portare in Europa?

Sono candidato con la lista Libertà, nata dal desiderio ed intuizione di diversi partiti uniti dal voler costituire una vera alternativa alla Agenda Draghi, che unisce destra e sinistra. Come rappresentante del Popolo della Famiglia, di cui sono consigliere nazionale e comunale a Riolo Terme, porterò in Europa i valori cristiani, gli stessi della mia gioventù. Mi batterò per riconoscere il diritto universale alla vita, per evitare la mattanza di anziani e disabili attraverso le leggi sul fine vita e per portare le istanze della mia Romagna, ferita dagli eventi alluvionali dell'anno scorso.

E un progetto a lei particolarmente caro che intende sostenere se eletto?

Nel caso venissi eletto, lavorerei senza sosta ad un piano per invertire l'inverno demografico che affligge l'Europa ed in particolar modo l'Italia.

Basta considerare che la provincia in cui vivo, Ravenna, è una delle province più anziane della Regione. Sostenere la famiglia e la maternità con misure ad hoc, vedi il reddito di maternità, sarà la sfida più importante da portare in Europa.

Una delle maggiori polemiche di questo voto europeo è la discesa in campo dei leader di partito, per misurarsi nel gradimento nazionale più che per andare al Parlamento Europeo. Cosa ne pensa?

I cittadini si sentono sempre più traditi dai leader attuali. La ricerca forzata del consenso ad ogni costo e le disattese, profonde, rispetto agli impegni presi, ha avuto come risultato la completa sfiducia della maggior parte degli italiani. Il "partito" che dovrà essere tenuto in particolare attenzione sarà infatti quello dell'astensione; ci rivolgiamo quindi a tutti coloro che al momento sono convinti di non andare a votare, chiedendo di ascoltarci e di capire che il progetto Libertà è l'alternativa che cercano.

Cosa occorre secondo lei per rendere l'Europa più forte?

L'Europa deve essere una struttura in cui i vari Stati Nazione posso collaborare e stringere patti strategici. Tuttavia la sovranità nazionale di ogni singolo Stato non può e non deve essere intaccata dal Parlamento Europeo. Non più tardi di qualche anno, l'allora Primo Ministro Draghi, in un discorso alle camere, ebbe a dire che andando avanti con il tempo, la sovranità nazionale sarebbe stata sostituita da una sovranità condivisa. Ecco, mi propongo al Parlamento Europeo anche e soprattutto per ribaltare questo pensiero, assai diffuso nell'attuale mondo pseudo progressista di oggi.

Difesa comune ed emergenza climatica saranno i grandi temi del prossimo parlamento Europeo: condivide queste priorità o ce ne sono anche altre a suo giudizio?

Un nodo da affrontare è quello di smetterla con la corsa agli armamenti. Non vi è necessità di costituire un nuovo esercito, né investire in armi.

Gli italiani non hanno bisogno di armi e non devono essere coinvolti in conflitti altrui. Si deve costituire un tavolo serio diplomatico per porre fine alle ostilità. Pace, è questo l'obiettivo che si deve porre l'Europa. Per quello che concerne l'emergenza climatica, questa pare essere utilizzata come slogan e come moda del momento. Indubbiamente per un futuro migliore sarà necessario adottare politiche più attente all'ambiente, ma allo stesso tempo non dobbiamo nemmeno farci prendere in giro da scelte ideologiche, vedi auto elettriche, che sono tutt'altro che rispettose dell'ambiente.

Parliamo anche della realtà locale. Ravenna è la provincia da cui parte. È una realtà "europea"? Cosa si potrebbe fare per renderla più europea?

Ravenna è sulla carta una provincia con potenzialità incredibili. Nel nostro territorio ci sono valide realtà industriali, imprese agricole che sono un fiore all'occhiello. Turismo, arte, storia e gastronomia. Per invertire la rotta dobbiamo smetterla di ragionare in piccolo ed iniziare a capire che non abbiamo nulla da invidiare ad altre località in Italia ed in Europa. Occorrono investimenti mirati e strategici; penso all'importanza di collegare Ravenna all'aeroporto Marconi di Bologna, favorire imprese e lavoratori con una minore tassazione del lavoro e dare risalto alle eccellenze storiche della provincia, vedi gli 8 monumenti Unesco di Ravenna.

La provincia di Ravenna è stata martoriata dall'alluvione di un anno fa. Von Der Leyen nella sua visita di gennaio a Forlì promise 1,2 miliardi di Pnrr aggiuntivo per la ricostruzione. Si assume l'impegno di monitorare quest'importante cifra affinché arrivi effettivamente sul territorio?

Quella dei fondi a sostegno della nostra provincia colpita dall'alluvione è uno dei principali obiettivi della mia candidatura. Sarò estremamente vigile e cercherò di monitorare ogni singolo investimento e la reale applicazione sul territorio. In questo anno dall'alluvione è stato detto tutto ed il contrario di tutto. Quello che è evidente è che i lavori fino ad ora fatti non sono sufficienti. I sistemi fognari sono in gran parte da riprogettare, oltre che la manutenzione sui fiumi deve essere portata a termine quanto prima. In questo senso poi, non deve più accadere di vedere non investiti sul territorio milioni di euro come quelli non spesi da Bonaccini e Schlein per la messa in sicurezza idraulica della Regione.

In cosa può beneficiare Ravenna in particolare dalle politiche europee per essere più competitiva?

Ravenna deve divenire una delle mete europee più gettonate. Cercare di puntare su questo aspetto sarà cruciale per fare divenire Ravenna una capitale europea di arte e di cultura. Non dimentichiamo poi di quanto sia importante cercare di limitare le politiche che vedono minacciare il nostro comparto agricolo e l'intero settore agroalimentare, un patrimonio da difendere.