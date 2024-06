Elezioni europee, intervista a Shmorhay (Stati Uniti): "All'Europa serve avere una sola voce per essere credibile nel mondo"

I prossimi 8 e 9 giugno anche nel territorio locale, come in tutta Italia, si vota per le Elezioni Europee, che dovranno disegnare il nuovo Parlamento Europeo. Si vota sabato 8 dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. L'Italia elegge 76 eurodeputati, scelti in cinque circoscrizioni. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio delle schede per determinare i nuovi parlamentari europei italiani.

Per le Elezioni Europee l'Italia è suddivisa in 5 circoscrizioni. L'Emilia-Romagna è inserita nella circoscrizione Nord-Est che complessivamente elegge 15 eurodeputati. La circoscrizione comprende anche Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. I candidati provenienti da Ravenna sono sette. RavennaToday li ha intervistati in vista del voto: oggi è il turno di Katheryna 'Katya' Shmorhay, operatrice sociosanitaria ucraina e presidentessa dell'associazione Malva, candidata nella lista Stati Uniti d’Europa di Emma Bonino.

Come sta procedendo la campagna elettorale? Quali richieste emergono dai cittadini all'Unione Europea?

La campagna elettorale sta andando verso la fine, è stata molto intensa, interessante e impegnativa perché continuo a lavorare come operatore socio-sanitario nei servizi sociali del comune, faccio la mamma e la presidente dell'Associazione Malva – ucraini di Ravenna. Devo quindi conciliare tutto questo con incontri con gli elettori, volantinaggio nelle piazze, interviste e dirette per la stampa, impegno nella promozione nel web. Negli elettori ho notato molto interesse e solidarietà per le mie origini ucraine, una candidatura legata ad un tema così concreto, attuale e scottante è certamente una novità per il nostro panorama politico e si unisce ad un risveglio sulle questioni legate alla sicurezza europea e globale. La gente è giustamente preoccupata per il suo futuro in un mondo segnato dalle guerre, i turbamenti globali hanno portato una deriva populista, tutti si chiedono cosa può dare l'Europa e in che modo, in alcuni c'è la tendenza ad incolpare l'Europa per problemi e difetti che invece ci siamo creati noi in Italia.

Quali sono le proposte che il suo partito intende portare in Europa?

La lista Stati Uniti d’Europa significa un cambiamento radicale già a partire dal nome, che non è il nome di un partito nazionale né di un leader politico che alla fine resterà in Italia trascurando l'impegno europeo. Il nostro nome è un progetto, è la creazione di una federazione di Stati europei con un vero ed unico Presidente eletto direttamente dai cittadini, avere liste comuni tra i vari Stati per l'elezione degli europarlamentari e la fine del diritto di veto di un singolo governo nazionale, una sola politica estera, energetica, migratoria e di difesa, fiscale e di investimento nella ricerca, una maggiore integrazione economica e sociale. Per garantire ai cittadini europei maggior sicurezza è assolutamente necessaria la creazione di un esercito europeo comune e maggiori investimenti nella difesa, che significa anche posti di lavoro ed innovazione tecnologica.

E un progetto a lei particolarmente caro che intende sostenere se eletta?

Da più di due anni porto avanti l'impegno di far conoscere agli italiani la terribile realtà della guerra in Ucraina e la necessità di sostenere il paese aggredito che sta proteggendo l'Europa dall'esercito russo, impedendogli di aggredire altri Stati europei e di trascinare direttamente in guerra anche l'Italia. Questo sarà anche il mio impegno in Europa, oltre a sostenere il programma di Stati Uniti d'Europa voglio assicurare un sostegno incrollabile all'Ucraina e a tutti i popoli che come gli ucraini lottano per i principi democratici europei e contro le varie tirannie moderne: penso ad esempio ai dissidenti bielorussi, ai georgiani che stanno lottando per il loro futuro europeo, ma anche ai democratici e alle donne iraniane e agli abitanti di Taiwan e di Hong Kong che vogliono sottrarsi al regime cinese. La guerra in Ucraina ha scoperto il vaso di pandora della propaganda russa e l'Italia è uno dei Paesi più vulnerabili in questo senso, una vera e propria guerra ibrida combattuta infiltrando la politica e i mass media. Quando parlo di "difesa" intendo anche questo campo di battaglia e non solo quello tradizionale. Per la mia storia personale di donna emigrata, mi interessa molto la politica dell'Unione europea sull'immigrazione. È un fenomeno che deve e può essere gestito: l'immigrazione in sé non è né un bene né un male, è un fenomeno che va progettato e pianificato per diventare una risorsa di sviluppo e crescita. Bisogna uscire dagli ideologismi di entrambi gli schieramenti, non si può costruire muri e far diventare il Mediterraneo un cimitero, come non si può fare entrare tutto e tutti, scaricando il peso dell'accoglienza su alcuni Paesi e lasciando campo libero ai violenti, ai prevaricatori, a chi cerca l'arricchimento facile o l'imposizione della propria mentalità retrograda, invece dei valori di lavoro e libertà su cui si basa la civiltà occidentale.

Una delle maggiori polemiche di questo voto europeo è la discesa in campo dei leader di partito, per misurarsi nel gradimento nazionale più che per andare al Parlamento Europeo. Cosa ne pensa?

La lista Stati Uniti d’Europa penso sia tra le poche, se non l'unica, a non aver candidato i leader solo per questioni di “facciata” e questo ci fa onore. I parlamentari devono essere eletti direttamente e non dietro personaggi di spicco, semplicemente subentrando dopo le loro dimissioni. Ci sono big della politica italiana che 5 anni fa si sono fatti eleggere in Europa a suon di appelli roboanti e promettendo di svolgere un lavoro rivoluzionario, ma già due anni dopo pensavano a come rientrare in Italia. Questo non è il mio modo di intendere la politica, io stessa non vengo dal mondo dei partiti ma dalla società civile e per la mia storia personale il mio orizzonte non sta solo in Italia, ma nell'Europa unita.

Cosa occorre secondo lei per rendere l'Europa più forte?

Cosa serve all'Europa per essere più forte lo ha dimostrato proprio la guerra in Ucraina: manca la capacità di avere una sola voce che la renda credibile nel mondo; poi certo serve anche avere un settore energetico e un'industria degli armamenti che siano autonome e con partner affidabili, per non essere ricattabili e per poterci difendere da soli, diversamente resteremo sempre in una posizione debole e subalterna.

Difesa comune ed emergenza climatica saranno i grandi temi del prossimo parlamento Europeo: condivide queste priorità o ce ne sono anche altre a suo giudizio?

La priorità oggi è la sicurezza anche dal punto di vista ambientale e dobbiamo pensare a come fermare i dittatori che avviano le guerre e permettono uno sfruttamento irresponsabile dell'ambiente naturale, questi due temi possono essere unificati proprio nella lotta contro i regimi autoritari, che sono anche i principali responsabili del degrado ambientale a livello globale.

Parliamo anche della realtà locale. Ravenna è la provincia da cui parte. È una realtà "europea"? Cosa si potrebbe fare per renderla più europea?

Sono italiana, romagnola, ravennate acquisita, ho scelto questo meraviglioso Paese e la città consapevolmente e lo rifarei mille volte. Per questo il mio amore per questa terra è razionale e logico, non è dato dalla nascita. Ritengo Ravenna e la Romagna già di per sé molto europee, ma possiamo fare di più: Forse dirò una cosa sgradita a chi parla soltanto di formaggi e tappi delle bottiglie, ma per me Ravenna è prima di tutto una città industriale e la amo anche per questo, ho parlato di politica energetica europea e questo è proprio un ambito dove Ravenna e la sua Provincia si trovano in pole position, con una base industriale e logistica già esistente e pronta ad agganciare questa opportunità, che non significa solo industria in senso stretto, ma anche ricerca scientifica e servizi di ogni tipo.

La provincia di Ravenna è stata martoriata dall'alluvione di un anno fa. Von Der Leyen nella sua visita di gennaio a Forlì promise 1,2 miliardi di Pnrr aggiuntivo per la ricostruzione. Si assume l'impegno di monitorare quest'importante cifra affinché arrivi effettivamente sul territorio?

L’alluvione di un anno fa è stata una prova di tenuta del tessuto sociale romagnolo che tutti insieme abbiamo superato e la promessa di stanziamento di una somma così importante dall'Europa è un segno concreto ed importante, per la mia esperienza nel sociale e nel volontariato so quanto sia importante fare da tramite tra i cittadini e le istituzioni per far sì che le istanze siano ascoltate e le promesse realizzate. Se sarò eletta all'Europarlamento, da romagnola ravennate, sarò in prima linea nel chiedere il rispetto degli impegni a favore del nostro territorio, non solo per l'alluvione ma per qualsiasi altra istanza.

In cosa può beneficiare Ravenna in particolare dalle politiche europee per essere più competitiva?

L’Europa unita ha aperto un enorme mercato interno per l'esportazione dei nostri prodotti e più l'Europa sarà forte, più saremo in grado di esportare al di fuori dall'UE e difenderci dalla concorrenza sleale di altri Paesi, ma oltre alle esportazioni di merci non dobbiamo però dimenticare un'altra importante fonte di risorse per il nostro territorio, che è il turismo. Spesso se ne parla in modo retorico, da anni sentiamo ripetere sempre le stesse ricette, nel mio piccolo prendo un impegno chiaro, concreto e ben delineato: dare un grande impulso al turismo archeologico e a quello rurale, il nostro territorio ha potenzialità enormi, tantissimi reperti che si trovano ancora sotto terra da Cervia a Classe fino ad altre località dell'entroterra, fantastiche ville storiche nel ravennate e borghi meravigliosi nella collina faentina, possiamo sfruttare un turismo di qualità, internazionale e che si sviluppa lungo tutto l'arco dell'anno, puntando sulla tanto decantata "destagionalizzazione" e dando nuova vita ai piccoli centri. L'Europa può dare un grande aiuto, soprattutto per quanto riguarda il recupero e, perchè no, la promozione dei siti archeologici e dei borghi.