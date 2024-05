Elezioni europee, Kateryna Shmorhay si candida nella lista di Emma Bonino: "Sostegno incrollabile alla causa ucraina"

"La nostra Unione europea, frutto di scelte coraggiose del passato fatte per il raggiungimento della pace in un continente distrutto da guerre e ideologie nazionaliste, sta affrontando oggi la fase più critica dal secondo dopoguerra. Oggi l’Europa è a un bivio: o assume un ruolo centrale nel mondo o è destinata a rimanere marginale. È ora di fare passi avanti verso gli Stati Uniti d’Europa, con un governo che risponda al parlamento europeo, una politica estera, di difesa, fiscale e migratoria comune e l'eliminazione del voto all’unanimità". Con queste parole Kateryna 'Katya' Shmorhay presenta la propria candidatura alle elezioni europee nella lista Stati Uniti d’Europa voluta da Emma Bonino.

Nata nel 1976 nella regione di Ternopil’ (Ucraina occidentale) e laureata in tecnologie boschive, Shmorhay nel 2006 si è trasferita in Italia e attualmente lavora come operatore sociosanitario per i servizi sociali di Ravenna. Per lei il legame con l'Ucraina è rimasto fortissimo e partecipa attivamente alla vita sociale della comunità ucraina ravennate, dove l’impegno delle donne occupa un posto di primo piano, diventando presidente dell’Associazione Malva proprio poco prima della guerra in Ucraina.

"La mia candidatura al Parlamento Europeo - prosegue Shmorhay - serve prima di tutto ad assicurare un sostegno incrollabile alla causa ucraina premiando quelle forze democratiche che dall'inizio dell'invasione russa sostengono il paese aggredito. Questo sostegno si allarga a tutti i popoli che vogliono entrare nell’UE perché credono in questo progetto e riconoscono libertà, stato di diritto e democrazia come elementi centrali del proprio futuro. Un’Europa più grande, più efficace e capace di decidere, più vicina ai cittadini può garantire una migliore distribuzione delle risorse globali, maggiore benessere per i propri cittadini e una speranza per chi nel mondo lotta contro dittature e autocrazie. Ma questa canditura vuole anche essere un punto di riferimento per tutte quelle attività di associazionismo e volontariato, di integrazione delle varie comunità di migranti, di responsabilità nella crescita dei territori, che fanno parte della mia storia personale, operando da sempre nel sociale e per i diritti delle persone".