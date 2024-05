Elezioni europee, la Lega punta sulla faentina Roberta Conti: "Più Romagna in Europa"

“Più Italia in Europa, ma anche più Romagna in Europa”. Lo afferma la candidata romagnola della Lega alle elezioni europee Roberta Conti. Faentina doc, classe 1968, un percorso come agente immobiliare fino ad arrivare ad aprire una propria agenzia nel 1997. “Una vita di lavoro non facile ma che mi ha dato molte soddisfazioni. Non mi arrendo mai e affronto ogni difficoltà con il sorriso e con un impegno sempre maggiore”. Così dichiara Conti che dal 2021 è vicepresidente della Fiaip di Ravenna.

Poi la passione politica. “Credo nella giustizia, nella legalità, nella sicurezza e nella libertà, fattori così importanti nella vita di tutti noi e nel lavoro da non poter essere disattesi in alcuna situazione. Purtroppo dobbiamo constatare che certe posizioni ideologiche soprattutto a sinistra cercano di nascondere la realtà. Nella Lega ho avuto la soddisfazione di trovare persone come il nostro segretario Jacopo Morrone con una visione a lungo termine e con il coraggio di parlare, di denunciare qualunque ingiustizia, di battersi per un paese più giusto e democratico. Non è un caso se la Lega e il suo leader Matteo Salvini sono sotto la lente ipercritica della sinistra. E’ un modo di rapportarsi con i cittadini diverso, più rispettoso delle esigenze di tutti. Di qui, il mio impegno in politica con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno che metto nella mia attività. Così sono approdata in Consiglio comunale nel 2020 e sono diventata segretario della Lega di Faenza nel 2022”.

Soddisfazione anche da parte di Jacopo Morrone, segretario della Lega in Romagna. “Ringrazio Roberta per la disponibilità a cimentarsi in questa corsa così impegnativa e difficile. Credo che saprà esprimere al meglio lo spirito vero della gente di Romagna, intraprendente e concreta, unito alle nostre idealità come forza politica anche in Europa a tutela del nostri territori, del lavoro e delle attività, della cultura e delle tradizioni, dell’ingegno e della qualità che hanno fatto grande il nostro Paese". La presentazione ufficiale della candidatura di Roberta Conti è prevista lunedì 13 maggio, a Faenza, alle ore 10.30.