Elezioni europee, Masperi (Azione): "Massima attenzione alle necessità del nostro porto"

Questa mattina la candidata del Pri alle Europee nella lista Azione con Calenda, la ravennate Valeria Masperi, ha incontrato in Sapir il presidente Riccardo Sabadini ed ha evidenziato "l'importanza che assume lo sviluppo del porto di Ravenna e la competitività che può accrescere in tutta Europa al fine di sostenere l'economia e l'occupazione ravennate ed emiliano romagnola". Accompagnata dal segretario regionale del Pri Eugenio Fusignani e da Giannantonio Mingozzi dell'Edera ravennate, Masperi ha colto l'occasione per ribadire "quanto sia importante in questa campagna elettorale dedicare la massima attenzione ai passi avanti che sta compiendo il nostro scalo sempre più attrezzato con nuove banchine e fondali, capace di innovare i servizi e di cogliere nuove opportunità come l'automotive, un settore per il quale ha fatto i complimenti al Gruppo Sapir per l'impegno che vi dedica ed i relativi investimenti che si vanno compiendo in Trattaroli in sintonia con i programmi dell'Autorità Portuale".

"Come repubblicani, alleati con Calenda, abbiamo il dovere non solo di difendere il nostro porto ma soprattutto di far si che l'Europa nelle grandi vie di comunicazione stradali e ferroviarie tenga conto delle esigenze del nostro scalo che deve sempre più guardare ai collegamenti con i Paesi europei e di gran parte del mondo". Riccardo Sabadini ha ringraziato per l'attenzione rivolta al Gruppo, sottolineando quanto sia importante in questo periodo "mantenere ogni impegno di sviluppo ulteriore della presenza Sapir in nuove aree e consolidare il settore della logistica dal quale le imprese dell'Emilia Romagna si attendono molto a beneficio di nuovi addetti".