Elezioni europee, Mingozzi (PrI): "Occasione per decidere sulle risorse dell'Adriatico"

"Da quando il Tar del Lazio ha bocciato lo scorso febbraio il Pitesai, e quindi anche il piano presentato al Governo dall'Emilia-Romagna, ogni intenzione di riprendere le estrazioni in Adriatico (come il decreto Energia approvato a fine 2023 aveva autorizzato) è scomparsa e non se ne parla più": è quanto afferma Giannantonio Mingozzi per il Partito Repubblicano Italiano.

"Eppure i costi dell'energia, delle materie prime, del metano e dei barili di petrolio continuano a salire e se i conflitti mediorientale e dell'invasione dell'Ucraina dovessero continuare, famiglie e imprese ne risentirebbero ulteriormente; tra qualche settimana le Europee ed alcune amministrative in comuni del ravennate costituiscono un banco di prova importante per capire come forze politiche e candidati la pensano sulla crisi energetica e sulla volontà di sfruttare appieno i giacimenti di gas dell'Adriatico in particolare - continua l'esponente dell'Edera - Come repubblicani, a Roma, in Emilia-Romagna e a Ravenna non perdiamo occasione per ribadire come sia importante accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale, abolendo la moratoria su ricerca ed estrazione; altre forze politiche, civici, candidati di ogni estrazione e opinione si divertono a tenere il piede in due staffe, facendo l'occhiolino a destra e a manca pur di non dire come la pensano in concreto e cosa farebbero per alleviare costi e disavanzo energetico: questo atteggiamento non può durare".

"Le consultazioni europee sono un'occasione preziosa per toccare da vicino la sensibilità degli elettori: non vi è Paese in Europa che rinunci all'utilizzo delle proprie risorse energetiche, solo l'Italia non ne parla, anzi i Paesi dell'altra sponda ci rubano metano e petrolio e succhiano riserve italiane; almeno in questo le Europee chiariscano come la pensano partiti e candidati prima di andare al voto" conclude Mingozzi.