Elezioni europee, quasi 126mila ravennati chiamati al voto: tutte le informazioni

Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 seggi aperti per eleggere i deputati rappresentanti l’Italia al Parlamento europeo. L’Italia eleggerà, con il sistema di rappresentanza proporzionale, 76 dei 720 europarlamentari totali ed è suddivisa in cinque circoscrizioni elettorali, con relative liste di candidati. Gli elettori del comune di Ravenna – che al 45° giorno antecedente la data di votazione risultavano essere 125.989, di cui 60.969 maschi e 65.020 femmine - voteranno per le liste dei candidati della circoscrizione Nord-est.

Documenti per votare

Per votare bisogna recarsi al proprio seggio, indicato sulla tessera elettorale (qualora, prima delle elezioni, l’elettore riceva un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera, dovrà recarsi a votare all’indirizzo riportato nel tagliando) portando con sé la tessera stessa e un documento di identificazione munito di fotografia, anche se scaduto. In mancanza di documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità oppure attraverso un altro elettore del comune (conosciuto dai componenti del seggio e provvisto di documento di identificazione) che ne attesti l'identità. A questo link l’elenco delle sezioni elettorali: https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/anagrafe-elettorale-leva/elettorale-e-leva/ufficio-elettorale/sezioni-elettorali/

Tessera elettorale

La tessera viene consegnata direttamente all’indirizzo dei nuovi elettori attraverso il sistema postale o tramite incaricati comunali. Per i cittadini trasferiti da altro comune, in caso di mancato recapito, sarà possibile ritirare la tessera direttamente all’ufficio elettorale. In caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione o in caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera, il cittadino deve richiedere il rilascio di un duplicato. Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto.

Il duplicato della tessera elettorale può essere chiesto allo sportello polifunzionale di viale Berlinguer 30 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Oppure nelle sedi degli uffici decentrati: in via Maggiore 120 e in via Aquileia 13 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17; a Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione e Marina di Ravenna dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre da lunedì prossimo, 27 maggio, per l’emissione dei duplicati delle tessere elettorali sarà aperto uno sportello anche in via Massimo D’Azeglio 2, fino a venerdì 31 maggio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e da lunedì 3 a venerdì 7 giugno dalle 8 alle 13.

Sempre per il rilascio delle tessere elettorali, sono state disposte anche le seguenti aperture straordinarie, oltre ai normali orari di apertura: allo sportello polifunzionale di viale Berlinguer 30 venerdì 7 giugno fino alle 18, sabato 8 fino alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23; in via Massimo D'Azeglio 2 sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8 alle 14; negli uffici decentrati di città (via Maggiore 120 e via Aquileia 13) e negli uffici decentrati di Mezzano, San Pietro in Vincoli e Marina di Ravenna sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8 alle 20; negli uffici decentrati di Sant’Alberto, Piangipane, Roncalceci, Castiglione di Ravenna sabato 8 e domenica 9 giugno dalle 8 alle 14.

Se allo sportello si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera dovrà esibire un documento di identità personale e la tessera elettorale esaurita; se allo sportello non si presenta direttamente l’elettore che ha esaurito la tessera occorrono la fotocopia di un documento di identità del diretto interessato, la tessera elettorale esaurita e la delega al ritiro del duplicato, firmata e non autenticata. Solo in caso di smarrimento o furto va compilata e sottoscritta dal diretto interessato una domanda su modulo prestampato (che sostituisce la denuncia) disponibile agli sportelli stessi o scaricabile da https://www.comune.ra.it/proceedings/richiedere-il-duplicato-della-tessera-elettorale Se la tessera è deteriorata, il cittadino deve riconsegnare quella in suo possesso.

Come si vota

L’elettore riceverà un’unica scheda marrone. Il voto di lista è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Le preferenze – massimo tre – si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. Nel caso di due o tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e, in caso, della terza preferenza. In caso di candidati omonimi si dovrà scrivere oltre al nome e cognome anche la data e il luogo di nascita. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche. Per votare, l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

Voto degli elettori affetti da infermità fisica

Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto per grave infermità possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito. Se l’impedimento è a carattere permanente, la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica. Quando non vi sia l’apposizione di tale simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla Ausl.

Il rilascio del certificato avverrà nella sede e con gli orari di seguito elencati: al servizio Igiene Pubblica (sede Cmp, secondo piano), via Fiume Montone Abbandonato n.134, tel. 0544.286678, giovedì 6 giugno, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dalle 10.30 alle 12.30. All’atto della visita l’elettore fisicamente impedito o non deambulante dovrà esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.

Si ricorda che l’impedimento ad un’autonoma e valida espressione del voto deve essere di natura fisica e tale da non consentire l’atto materiale di apposizione del voto sulla scheda elettorale. Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto: la categoria dei ciechi civili, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Tutte le sezioni elettorali del Comune di Ravenna sono accessibili da parte degli elettori non deambulanti. In ogni caso, gli elettori non deambulanti potranno votare in un’altra sezione del comune situata in una sede esente da barriere architettoniche nell’eventualità che la sede della sezione elettorale nella quale sono iscritti sia momentaneamente inaccessibile mediante sedia a ruote. L’elettore dovrà esibire una attestazione medica rilasciata dall’Autorità sanitaria locale (anche in precedenza per altri scopi) o copia autentica della patente speciale di guida in modo che, dalla documentazione esibita, risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Per lo scopo, sono state individuate alcune sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote. A questo link l’elenco di tali sezioni: https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/anagrafe-elettorale-leva/elettorale-e-leva/ufficio-elettorale/sezioni-elettorali/. Per altre informazioni ci si può rivolgere all’ufficio elettorale, in viale Berlinguer 30, tel. 0544.482283, mail elettorale@comune.ravenna.it