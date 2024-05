Elezioni europee, tanti incontri del Pd a Conselice: da Elisabetta Gualmini ad Annalisa Corrado

In vista delle elezioni europee, il Partito Democratico di Conselice promuove una serie di incontri con i candidati all’Europarlamento ed Andrea Sangiorgi, candidato sindaco per il centrosinistra, sostenuto dal PD. La prima iniziativa si terrà venerdì 24 maggio alle ore 15.30 presso la sede del comitato elettorale di Conselice, in via Selice 236, con Giuditta Pini. Martedì 28 maggio alle ore 17.00 alla sede del comitato elettorale di Conselice sarà presente Elisabetta Gualmini. Venerdì 31 maggio alle ore 14.00 presso la sala Il Gabbiano, in via Verdi 6 arriva Ivan Pedretti, ex segretario generale dello Spi-Cgil. Mercoledì 5 giugno alle ore 15.00 nella sede del comitato elettorale di Conselice sarà la volta di Annalisa Corrado, responsabile ambiente della segreteria nazionale del PD.

“Mai come questa volta, alle votazioni per il rinnovo del Parlamento Europeo la posta in gioco è l’essenza stessa dell’Unione europea. - dichiara la segretaria del PD Rita Brignani - Occorre un cambiamento radicale che rilanci e prosegua il percorso di integrazione europeo, e se l’Italia vuole esserci ed influire sulla visione futura di Europa deve esporsi ad una scelta sostenendo un’alleanza europeista, l’unica in grado di affrontare le sfide senza precedenti di questa legislatura”.